Dan Petrescu (56 de ani) ar fi purtat astăzi o discuție cu Ioan Varga (65 de ani) despre o posibilă plecare de pe banca formației din Gruia.

Cele două meciuri rămase de jucat pentru CFR Cluj în 2024 ar putea fi ultimele sub comanda „bursucului”.

CFR Cluj - Rapid se joacă joi, de la 20:00, în ultima etapă din grupele Cupei României.

Tehnicianul clujenilor ar fi avut o ședință cu patronul Ioan Varga despre viitorul său pe banca echipei. Există șanse ca acesta să plece, însă o decizie finală ar avea loc după cele două meciuri rămase din acest an.

Dan Petrescu: „Sunt foarte, foarte obosit”

„Sunt foarte, foarte obosit”, i-ar fi transmis Dan Petrescu lui Varga, potrivit gsp.ro. Patronul lui CFR a mers special la București pentru discuția cu Dan Petrescu.

Dan Petrescu, suspendat la meciurile cu Rapid și Oțelul

Antrenorul ardelenilor a fost eliminat în meciul cu Unirea Slobozia, scor 1-1, iar acum și-a aflat pedeapsa: o suspendare pentru două partide. Astfel, meciul trecut a fost ultimul pe bancă în 2024.

La finalul partidei cu Unirea Slobozia, Dan Petrescu a afirmat că regretă ieșirile care i-au adus eliminarea.

„Nu ar fi trebuit să fac ceea ce am făcut, am luat două galbene, roşu, dar mi-a plăcut atitudinea jucătorilor, s-au bătut. În faţa porţii am suferit.

Primul galben pentru proteste l-am primit. L-am rugat frumos să-mi zică la penalty de ce la ei a dat şi la noi nu a dat. Să-mi zică să ştiu.

Am greşit, dar nu am vorbit urât, nu am înjurat. Nu aveam voie să fac ceea ce am făcut. Eram tensionat azi, nu am fost bine.

Am contract p trei ani, iar dacă cineva are probleme vine şi vorbeşte cu mine. Eu mă concentrez la echipă, merg pe drumul meu, îmi dau viaţa şi vedem ce va fi”, a declarat Dan Petrescu, la finalul meciului cu Slobozia.