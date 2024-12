Stanciu, dorit de Rapid  Dan Șucu încearcă o lovitură în mercato . Reacția patronului de la FCSB: „Niciodată!”

Nicolae Stanciu (31 de ani), fostul mijlocaș al celor de la FCSB, este dorit de Dan Șucu (61 de ani) la Rapid.

Legitimat în prezent la Damac, în Arabia Saudită, Stanciu a recunoscut că și-ar dori foarte mult să joace din nou în fotbalul românesc, însă nu știe exact când va veni acest moment.

Nicolae Stanciu, ofertat de Rapid

După ce în urmă cu o săptămână a devenit noul acționar majoritar al celor de la Genoa, Dan Șucu încearcă să dea o nouă lovitură, dar de această dată la Rapid.

Acesta i-ar fi făcut o ofertă lui Nicolae Stanciu și i-a propus acestuia să semneze încă din această iarnă cu Rapid, însă căpitanul echipei naționale le-a transmis giuleștenilor că mai are contract cu Damac, iar dacă va pleca de acum ar pierde o sumă importantă de bani , notează fanatik.ro.

Totuși, tratativele rămân deschise pentru perioada de mercato din vară, atunci când Stanciu va rămâne liber de contract. Cel mai probabil, în acea perioadă și FCSB va forța o revenire a mijlocașului.

Tot ce e posibil, de aici am plecat, probabil că mă voi întoarce cândva, îmi doresc asta. De aici am început fotbalul, de aici am plecat în străinătate, de la Steaua (n.r. - FCSB) am debutat la naţională. Mi-ar plăcea ca într-o bună zi, nu ştiu dacă în viitorul apropiat sau mai îndepărtat, să mă întorc în România Nicolae Stanciu

Gigi Becali despre oferta lui Dan Șucu pentru Stanciu

Finanțatorul celor de la FCSB, Gigi Becali, a reacționat la scurt timp după ce a auzit vestea legată de Stanciu. Becali este convins că mijlocașul va juca doar pentru FCSB în cazul în care va reveni în România.

„Să fie sănătoși dacă ei cred că Nicușor se duce la ei! Nicușor e un om cu caracter prea frumos. Nu se va duce niciodată la ei. Să vedem unde o să vină. Eu zic că o să vina la FCSB” a declarat Gigi Becali, potrivit sursei citate.

Totodată, acesta a adus aminte și de episodul transferului lui Daniel Bîrligea, când Dan Șucu a vrut să-l determine pe fostul fotbalist de la CFR Cluj să semneze cu Rapid:

„Nu e luptă cu Dan Șucu. Asta nu înseamnă că acum o să arunc cu banii. Eu nici cu Bîrligea nu am făcut licitație. Eu eram pregătit să dau trei milioane și omul mi-a cerut două. Am făcut eu vreo licitație? Nu fac, tată, licitație!”.

Gigi Becali: „Stanciu are bani mulți, nu are nevoie de un milion de la Șucu”

Patronul campioanei a continuat: „O să vină la FCSB. Stanciu are mulți bani, nu are nevoie de bani și are prea frumos caracter. Nu se va duce la Rapid doar pentru bani. Niciodată în viața ta nu va îmbrăca tricoul Rapidului.

De ce să îmbraci tricoul Rapidului când ai 10 milioane? Pentru ce să te faci de râs pentru încă un milion? Dar nici nu poate să-i dea atât. Pentru ce să te faci de râs? Pentru 500.000 de euro pe an?

Dacă nu ții cont de ăla care te-a luat de acolo de unde nu știa nimeni de tine și te-a ridicat și te-a făcut milionar, apoi Dumnezeu îți dă «na na». Nu vreau să zic mai multe de sărbători, să facă Șucu ce o vrea”.