Gigi Becali, patronul FCSB, îl acuză pe Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului, că încearcă să deturneze transferul lui Daniel Bîrligea (24 de ani).

FCSB s-a înțeles luni cu CFR Cluj pentru transferul atacantului. Actele s-au semnat, dar mai lipsește semnătura jucătorului.

Luni după-amiază, Gigi Becali anunța că s-a înțeles cu Neluțu Varga pentru transferul lui Daniel Bîrligea la campioana FCSB pentru 2.000.000 euro! Spre seară însă, lucrurile s-au complicat. Pe fir ar fi intrat Dan Șucu, patronul Rapidului!

Transferul lui Bîrligea, motiv de ceartă între Gigi Becali și Dan Șucu

Gigi Becali a mărturisit că nu se aștepta ca Dan Șucu să încerce să îl transfere pe Daniel Bîrligea, după ce FCSB se înțelese deja cu CFR Cluj.

Oferta făcută de giuleșteni e una inferioară față de cea acceptată deja de CFR.

Oferta lui Gigi Becali : 2.000.000 euro, sumă plătită integral celor de la CFR Cluj.

: 2.000.000 euro, sumă plătită integral celor de la CFR Cluj. Oferta lui Dan Șucu: 1.800.000 euro, sumă plătită în trei tranșe.

„Eu nu credeam că Șucu poate face așa ceva. Credeam că e om de onoare, de calitate. Contractul cu CFR e semnat. Da, a oferit primul 1,5 milioane în 3 tranșe, dar apoi eu m-am înțeles cu CFR Cluj

Eu am contract semnat. Nu știam nimic de Rapid, am negociat cu Varga. I-a zis și Varga că eu deja am oferit două milioane, pe loc, și s-a încheiat afacerea. Apoi a venit el cu altă ofertă mai mică. Una e să faci concurență, licitație, alta e să fie vândută marfa deja. Dar e OK, facem și licitație dacă e nevoie.

Șucu mi-a zis așa: «Eu vă înțeleg, domnule Becali, dar am o stare proastă când știu că FCSB îl ia pe Bîrligea»”. La care eu: «Bine, Dane, hai să ne lăsăm toți de fotbal. Nu mai cumpărăm nimic ca să ai tu o stare bună!». Am fost dezamăgit, aveam altă impresie despre el.

Rapid o să joace în play-out pentru asta! Cu Buzău și Slobozia o să joace ei. Așa va fi răsplătit Șucu pentru ce a făcut”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Apoi a explicat că el, într-o situație asemănătoare, la transferul lui Rareș Pop de la UTA la Rapid, a ales să nu intervină când a aflat că dorit de giuleșteni:

„Mie îmi plăcea de Rareș Pop și am auzit că deja negociază. Ce fac acum, stau să intervin și eu? Au fost mai vigilenți, l-au luat ei. Am auzit la televizor că l-au luat ei și nu am vrut să mă bag”.

Becali, impresionat de Bîrligea

Gigi Becali nu își face probleme că îl va pierde pe Daniel Bîrligea și anunță că atacantul va alege să joace pentru campioana FCSB.

„Mie mi-a plăcut de Bîrligea. Mi-a zis în felul următor: «Nea Gigi, eu ți-am zis să vorbești cu impresarul, dar nu hotărăște el, eu decid!». Mi-a plăcut bărbăția lui. Dar acum văd că hotărăște ăla.

El a zis că vine la Palat. El este fraier să se duca la Rapid? Dacă mă calific în grupele Champions League, îi mai dau 500.000 de euro în fiecare an! Contract pe 5 ani, deci poate să facă 2,5 milioane. La anul, pe timpul ăsta, va avea trei milioane euro salariu. Joci 10 meciuri la FCSB până în primăvară și în vară ai plecat”, a spus Gigi Becali.