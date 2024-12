Dan Udrea, redactor-șef adjunct GOLAZO.ro și realizator de emisiuni TV la Prima Sport, a fost desemnat „Ziaristul Anului”, în cadrul Galei Fanatik.

Conform organizatorilor, gala „premiază oamenii de excepție din fotbalul românesc”, ținând cont de reușitele din anul 2024.

Lista completă a premiilor, mai jos.

Pe lângă premiul câștigat de redactorul-șef adjunct al GOLAZO.ro, s-au mai acordat distincții pentru „Fotbalistul Anului”, „Antrenorul Anului”, „Tricolorul Anului” și multe altele.

Dan Udrea, desemnat „Ziaristul Anului”

Dan Udrea este unul dintre cei mai apreciați ziariști de sport ai ultimilor ani. În 2024, el a fost și unul dintre inițiatorii proiectului GOLAZO.ro, devenit în scurt timp un reper al presei de sport din România (detalii și cifre - aici).

"Acest premiu vine la un an de la un moment foarte complicat pentru mine și pentru unii dintre colegii mei, care lucram la o anumită publicație. Am fost dați afară pentru că ne-am opus unui mod greșit de a face presă. Au urmat zile, săptămâni și luni de suferință, dar cel mai greu a fost că se pierdea speranța că se mai poate face jurnalism onest. Am găsit, alături de Cătălin Tolontan, de Cătălin Țepelin și de alți colegi, un trust unde jurnaliștii au libertate , iar premiul de azi confirmă că acesta e drumul corect", a spus Dan Udrea pe scenă.

"Acest premiu e pentru to​ți jurnaliștii liberi din aceast​ă țar​ă. S​ă continua​ți s​ă dați credit presei din ​R​omânia, fiindc​ă sunt încă mulți jurnaliști liberi ​și one​ști​ în redacțiile de sport", a conchis el.

C​ând presa v​ă critic​ă pe voi, jucători, antrenori, conducători, șefi d​in FRF și LPF, s​ă v​ă g​ândi​ți la ce a spus ​Mircea Lucescu, prezent acum aici în sal​ă: “​N​icio mare echip​ă ​și niciun rezultat imp​ortant nu se pot construi pe un cor de laude” Dan Udrea, redactor-șef adjunct GOLAZO.ro

Dan Udrea, al doilea premiu în acest an

Dan Udrea, redactor-șef adjunct GOLAZO.ro din luna mai a acestui an, este și moderator al emisiunii „Fotbal Show” de la Prima Sport.

În urmă cu o lună, la Gala „Premiilor TVmania”, emisiunea moderată prin rotație de Dan Udrea, Silviu Tudor Samuilă și Alex Rădulescu a câștigat trofeul la categoria „ cel mai bun talk show de sport ”.

E un premiu pe care l-am primit pe scenă, dar el aparține tuturor celor care fac această emisiune. Și nu spun doar de moderatori sau invitați. E o seară pe care trebuie să o celebrăm Dan Udrea, la Prima Sport, după gala de decernare de la acel moment

Ce premii se acordă la Gala Fanatik

După o pauză de 10 ani, site-ul fanatik.ro a oferit din nou premii pentru cei mai buni sportivi din România în anul 2024, dar a oferit distincții și celor mai buni oameni din jurnalismul românesc.

Printre cele mai importante premii ce se acordă în cadrul galei, se numără:

Fotbalistul Român al Anului - Dennis Man (Parma)

Tricolorul Anului - Florin Niță (Damac)

Fotbalistul Anului în Superliga - Darius Olaru (FCSB)

Atacantul Anului în Superliga - Daniel Bîrligea (FCSB)

Mijlocașul Anului în Superliga - Alexandru Mitriță (Universitatea Craiova)

Fundașul Anului în Superliga - Syabonga Ngezana (FCSB)

Portarul Anului în Superliga - Ștefan Târnovanu (FCSB)

Căpitanul Anului - Nicușor Bancu (Universitatea Craiova)

Antrenorul Anului în România - Edward Iordănescu

Talentul Anului - Andrei Borza (Rapid)

„Explozia” Anului - Dennis Politic (Dinamo)

Stranierul Anului - Risto Radunovic (FCSB)

„Golden Boy” - Rareș Pop (Rapid)

Arbitrul Anului - Istvan Kovacs

Antrenorul Anului în Liga 1 - Zeljko Kopic (Dinamo)

Gladiatorul Anului - Valentin Crețu (FCSB)

Omul Anului - Gigi Becali

Premiul Legendei - Dănuț Lupu, Adrian Mutu, Sorin Cârțu

Fantasticul Anului - Mircea Lucescu (selecționerul echipei naționale)

Investitorul Anului - Dan Șucu

Managerul Anului - Mihai Stoica (FCSB)

Premiu special, pentru calificarea la EURO U21 - Daniel Pancu

Televiziunea de Sport a Anului - Prima Sport

Jurnalul de Sport al Anului - Pro TV (premiu ridicat de Ramona Păun)

Site-ul sportiv al Anului - iamsport.o

Podcastul Anului - „Profețiile lui Mitică” (Dumitru Dragomir, Fanatik)

Comentatorii Anului - George Dobre și Ionuț Angheluță (Digi Sport)

Premiu special, „pentru munca pe care o face în folosul arbitrajului românesc” - Kyros Vassaras

Premiu special, „pentru activitatea desfășurată în 2024” - Mihai Stoichiță

Premiu special - Adrian Șut (FCSB)

Dan Udrea, jurnalist cu peste 20 de ani de experiență

Dan Udrea, 46 de ani, a urmat cursurile Școlii Superioare de Jurnalism și a debutat în presa sportivă în 1993, la Radio Metronom Râmnicu Vâlcea.

În ianuarie 2001 a intrat în redacția Gazetei Sporturilor, devenind unul dintre cei mai buni jurnaliști de sport din România.

Din 2022 a fost și redactor-șef adjunct al GSP, de unde a fost îndepărtat în decembrie 2023, la scurt timp sau concomitent cu plecările celorlalți doi lideri ai redacției - directorul editorial Cătălin Tolontan și redactorul-șef Cătălin Țepelin. Context au fost turbulențele majore și dezbaterile intense cu compania proprietară a brandului GSP, Ringier, despre libertatea de expresie sau despre imixtiuni ale comercialului în editorial.

În primăvara lui 2024, Dan Udrea a intrat în noul proiect de sport GOLAZO.ro.

Din 2008 e realizator de emisiuni TV, mai întâi la GSP TV și din 2014 la Dolce Sport / Telekom Sport / Orange Sport.

A lucrat în toate platformele posibile din mass media: print, online, radio, televiziune.

A fost declarat de 3 ori cel mai bun jurnalist sau moderator TV de către AFAN (sindicatul fotbaliștilor) și APS (Asociația Presei Sportive).