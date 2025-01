Înlocuitor surpriză pentru Pancu Cine ar putea să conducă naționala U21 în meciurile cu Italia și Spania, de la Euro: „Decizia e la Burleanu și la mine”

România U21 va participa în vară la turneul final al CE, însă în primele două meciuri nu-l va avea pe bancă pe Daniel Pancu, suspendat.

Mihai Stoichiță e varianta care e luată în calcul de FRF pentru a conduce naționala în jocurile cu Italia și Spania.

„Să vedem ce dorește și Pancu, dar decizia e la Burleanu și la mine, mie nu mi-e frică”, spune Stoichiță, care dezvăluie de ce ar accepta o asemenea propunere.

România va fi prezentă în vară la două turnee finale de Campionat European de fotbal. La cel U19, pe care țara noastră îl va găzdui și la cel U21, în Slovacia. La tineret vom fi pentru a 4-a oară la rând la un Euro, de această dată după calificarea obținută de tricolorii antrenați de Daniel Pancu.

Selecționerul în funcție însă nu va avea dreptul să stea pe bancă în primele două meciuri, cele cu Italia (11 iunie) și Spania (14 iunie). Pancu va conduce echipa abia la ultimul joc, cel cu țara gazdă, programat pe 17 iunie.

Fără Pancu, FRF ia în calcul o variantă-surpriză în privința celui care să joace rol de A1 la cele două partide. Mihai Stoichiță, nimeni altul decât directorul tehnic al FRF, e văzut ca prima opțiune.

Domnule Stoichiță, avem o informație și anume că ați putea să jucați dumneavoastră rol de antrenor principal la Euro U21, în cele două meciuri în care Pancu e suspendat. E adevărat?

E o variantă. Nu știu să vă spun acum dacă așa va fi, mai e timp până atunci. Dacă vă amintiți, eu am mai fost o dată într-un astfel de rol.

Acum vreo 4 ani, în pandemie, când Mutu era în carantină, nu?

Exact, am jucat cu Malta, la Giurgiu și tot staff-ul era în carantină. Atunci am preluat eu comanda. Am făcut și antrenamentele în Ghencea, iar la meci m-au ajutat, ca secunzi, Belodedici, Dinu Todoran și Țețe Moraru. Am câștigat clar, iar acel meci a fost primul ca titular bifat de Radu Drăgușin la U21. Cred că avea doar 18 ani.

70 de ani e vârsta lui Mihai Stoichiță

Și acum se va proceda la fel?

Acum e un pic diferită situația. Secunzii lui Pancu nu sunt și ei suspendați, ei vor sta pe bancă. Acum să vedem ce gândește și Pancu, ce își dorește, dar decizia oricum e la Burleanu și la mine.

Și pe dumneavoastră vă atrage ideea?

Mie nu mi-e frică. Am o carieră în spate, de-asta am o licență Pro, până la urmă chiar și în fișa postului de director tehnic scrie că preiau atribuțiile unui antrenor principal în caz de forță majoră, cum a fost atunci, cu cazurile de COVID.

Vă imaginați că dacă se va ajunge la această soluție, mulți vă vor contesta?

Și de-asta nu mai pot eu. Nu mă interesează ce vor zice, oricum mi-au zis mulți vrute și nevrute.

Dar credeți că v-ați descurca, n-ați mai antrenat o echipă de mai bine de 9 ani?

Nu e nici un fel de problemă. Aici nu e treabă de antrenor de echipă de club, ci muncă de selecționer. Și pentru cine nu știe, eu am la activ 5 echipe naționale antrenate.

Cinci? Care cinci?

Notează: România B, în 2000. Am plecat într-un turneu în America. Primul amical, la Miami, cu Jamaica, antrenată de Lazaroni, fost selecționer și al Braziliei. Am făcut 0-0. Am plecat apoi în Honduras, ei cu prima echipă, am făcut 2-2. Au urmat două jocuri cu Panama, i-am bătut de două ori. Printre jucătorii de atunci: Vintilă, Petre Marin, Liță, Vlad Munteanu.

8 ani se vor împlini pe 1 februarie de când Mihai Stoichiță a preluat funcția de director tehnic al FRF

Asta a fost o națională, România B.

Apoi, Panama, după care am preluat Armenia, iar acum vreo 20 de ani am fost selecționerul Kuweitului. A 5-cea din CV e naționala U21 a României.

Naționala de tineret a României?

Da, meciul acela cu Malta, din 2020, de care am vorbit mai devreme.

O puneți în CV doar pentru un meci?

Pai, de ce să nu se pună? Apare numele meu acolo, în raportul meciului, în dreptul antrenorului principal? Apare!

Cum ar putea arăta primul 11 al României U21 la Euro din vară

R. Sava - Pantea, Ignat, Umit Akdag, Borza - Corbu, Grameni - I. Stoica, R. Ilie, Oct. Popescu - L. Munteanu

Bornerele carierei de antrenor a lui Mihai Stoichiță

În 1988 a debutat în această meserie, ca secund la FC Național

În 1992 a preluat prima echipă ca principal, pe Callatis Mangalia

Între 1994 și 1997 a fost secundul lui Dumitru Dumitriu la Steaua, cu care a câștigat 3 titluri și a mers de 3 ori în grupele Champions League

În 1997-1998 a câștigat titlul de campion cu Steaua, în fața Rapidului, antrenat atunci de Mircea Lucescu

În străinătate a antrenat în țări precum Armenia, Bulgaria, Moldova, Turcia, Cipru, Kuweit

Ultima echipă de club antrenată a fost Petrolul, de unde a plecat acum 9 ani, mai precis la final de decembrie 2015

A câștigat 7 trofee: titlul și Supercupa României cu Steaua, titlul și Cupa Moldovei cu Șerif Tiraspol, titlul, Cupa și Supercupa Armeniei cu Pyunik Erevan