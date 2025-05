„Un sezon ratat” Mircea Rednic nu e mulțumit, deși a salvat-o pe UTA de la retrogradare » Ce spune despre plecare

FARUL - UTA 1-2. Mircea Rednic (63 de ani), antrenorul echipei din Arad, s-a declarat nemulțumit de prestația din acest sezon, deși spune că și-a îndeplinit obiectivul: salvarea de la retrogradare.

Tehnicianul a vorbit și despre posibila plecare de la UTA.

UTA a câștigat trei puncte uriașe cu Farul și nu mai poate fi prinsă din urmă de FC Botoșani și Sepsi, echipele aflate pe locurile de baraj.

FARUL - UTA 1-2 . Mircea Rednic, despre o posiblă plecare: „Dacă vor altceva, nu e nicio problemă”

„Nu știu (n.r. - dacă pleacă), mai am un meci, după acel meci, discutăm. Mai am un an de contract, v-am spus care sunt cerințele mele.

Este un oraș de fotbal. Dacă domnul Meszar, că el m-a adus aici și îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine și echipă, decide că vrea altceva, nu e nicio problemă”, a spus Rednic, citat de digisport.ro.

Mircea Rednic: „E un sezon ratat”

Antrenorul a afirmat că își dorește stabilitate financiară și e de părere că ar fi putut termina mai sus în clasament, însă i-au lipsit jucători în poziții importante.

„Cum să intrăm în vacanță? Nu există. E păcat de tot efortul pe care l-am făcut aici, împotriva unei echipe care ne-a pus multe probleme, care a avut posesie, câteva șanse bune. În momentul de față suntem peste ei în clasament, ei au beneficiat de rotunjire.

E un sezon ratat, îmi pare rău că trebuie să spun asta. Am dus lipsa unui atacant adevărat. Costache face un efort bun, dar nu e atacant.

În unele cazuri poate nu am fost nici eu inspirat. Parcă mă spovedesc, lăsați-mă să mă bucur. Obiectivul clubului era salvarea de la retrogradarea, am sărit și peste baraj, dar eu mi-aș fi dorit mai mult.

Când echipa nu a fost concentrată 100% pe antrenamente și joc, am pierdut puncte, asta îmi reproșez. Vreau stabilitate financiară”, a mai spus Rednic.

Lumea e foarte ambițioasă, specialistă, niciodată nu o să fie mulțumită, doar dacă iei campionatul sau alt trofeu. Eu cred că se pot face lucruri frumoase, dar trebuie mai multă pozitivitate. Eu când am venit aici am cerut doar condiții de antrenament și să fie bugetul asigurat. Mircea Rednic, antrenor UTA

Play-out, etapa #8

Gloria Buzău - Unirea Slobozia 0-3

Sepsi - FC Botoșani 2-0

Farul - UTA 1-2

Hermannstadt - Poli Iași

Petrolul - Oțelul

Play-out, etapa #9 (ultima)

Unirea Slobozia - Sepsi

FC Botoșani - Hermannstadt

Poli Iași - Petrolul

Oțelul - Farul

UTA - Gloria Buzău

Clasament play-out Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1. Hermannstadt* 7 33 2. Oţelul Galaţi 7 31 3. Farul 8 30 4. UTA Arad 8 30 5. Politehnica Iaşi 7 28 6. Petrolul 7 28 7. FC Botoşani 8 26 8. Sepsi* 8 26 9. Unirea Slobozia 8 24 10. Gloria Buzău 8 16

*Au beneficiat de rotunjire

