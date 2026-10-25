„Groaznic! Așa nu facem nimic” Pancu, după eșecul drastic cu FCSB: „Din prima secundă am simțit că nu vom câștiga” +63 foto
Daniel Pancu. Foto: Sport Pictures
Superliga

„Groaznic! Așa nu facem nimic” Pancu, după eșecul drastic cu FCSB: „Din prima secundă am simțit că nu vom câștiga”

alt-text Ștefan Neda , Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 25.10.2026, ora 00:12
alt-text Actualizat: 25.10.2026, ora 00:14
  • FCSB - Rapid 4-1Daniel Pancu (48 de ani) a oferit o primă reacție după înfrângerea drastică suferită în derby-ul de pe Arena Națională.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tehnicianul giuleștenilor a fost vizibil afectat la flash-interviu, fiind dezamăgit de faptul că echipa nu a reușit să dicteze ritmul jocului nici măcar pentru câteva minute.

Pașcanu, șocat de rezultat Expresia repetată intens de fundașul Rapidului, după umilința cu FCSB
Citește și
Pașcanu, șocat de rezultat Expresia repetată intens de fundașul Rapidului, după umilința cu FCSB
Citește mai mult
Pașcanu, șocat de rezultat Expresia repetată intens de fundașul Rapidului, după umilința cu FCSB

FCSB - Rapid 4-1. Daniel Pancu: „Din secunda unu am simțit că nu putem câștiga”

Pe lângă eșecul dureros, Pancu pare să fi lăsat de înțeles că unii dintre jucători nu pot face față unor astfel de meciuri și presiuni, așa cum s-a întâmplat în play-off-ul sezoanele anterioare.

„Nu mă gândeam la un rezultat de maniera aceasta. A fost foarte greu. Sunt multe victorii la rând aduse așa, cu spirit și cu valoarea jucătorilor din atac. Greu, oricât am discutat zilele astea. Greu ca mintea jucătorului să reacționeze.

Știam că va fi un FCSB mai puternică decât a fost în acest campionat. Știam lucrul acesta, îl simțeam. Din păcate, mintea jucătorului... Și nu doar mintea, pentru că încep să înțeleg anumite lucruri legate de play-off, de evoluțiile Rapidului din play-off, la astfel de meciuri.

Chiar dacă am intrat în avantaj, la pauză, noi nu am fost în control niciodată, nici măcar o secundă în controlul meciului. Nimic, nimic.

Regret enorm, am spus la început că încercăm să-i facem pe suporteri fericiți. Din păcate, i-am făcut mai nefericiți ca niciodată. Ca niciodată. Nu e un șablon, nu e nimic.

Sunt aici de trei luni și am pierdut cele mai importante meciuri, cu Dinamo și cu FCSB, groaznic din punctul ăsta de vedere, dar, întorcându-mă la joc, senzația mea de pe bancă e că oricine intra, oricine ieșea, controlul jocului a fost de la început la adversarii noștri.

VIDEO. Golul înscris de Stojilkovic în FCSB - Rapid 4-1

Până la urmă, nu e decât un meci pierdut. Un meci pe care nu trebuia să-l pierdem. Până la urmă, punctele sunt în clasament, sunt absolut meritate, dar pentru meciurile importante am venit aici.

Să schimbăm ceva în meciurile importante pentru a avea un avantaj, cumva, mental, moral, la play-off. Păi, așa, nu facem nimic. Nu facem niciun progres.

E doar înfrângere. E o înfrângere care doare pe toată lumea, pe absolut toată lumea. Viața merge înainte, ne continuăm parcursul nostru.

Am o imagine, cât de cât, dar vă spun: din secunda 1, de când a început meciul, eu de pe bancă n-am simțit că Rapid poate câștiga jocul ăsta. Nu am simțit că-l poate câștiga”, a declarat Pancu, la Digi Sport.

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (63 imagini)

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+63 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. Golul doi marcat de Boutoutaou în FCSB - Rapid 4-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Noi suntem vacile viitorului”, spune Yuval Noah Harari. Comparația, explicată
„Noi suntem vacile viitorului”, spune Yuval Noah Harari. Comparația, explicată
„Noi suntem vacile viitorului”, spune Yuval Noah Harari. Comparația, explicată
rapid bucuresti Daniel Pancu ESEC fcsb superliga
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:51
Hagi a anunțat stranierii Ce s-a schimbat pentru ultimele două meciuri din Liga Națiunilor
Hagi a anunțat stranierii Ce s-a schimbat pentru ultimele două meciuri din Liga Națiunilor
10:51
Theodor Jumătate Reghecampf, Trump si amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Theodor Jumătate Reghecampf, Trump si amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
10:43
MM Stoica, dezlănțuit FOTO. Peste cine s-a dus în lojă și ironia strigată în drum spre teren
MM Stoica, dezlănțuit FOTO. Peste cine s-a dus în lojă și ironia strigată în drum spre teren
11:37
Noua pasiune a lui Becali Dezvăluire făcută după derby: „Mă uit în aplicație mai mult decât la FCSB”
Noua pasiune a lui Becali Dezvăluire făcută după derby: „Mă uit în aplicație mai mult decât la FCSB”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Top stiri
Girează rasismul ultrașilor VIDEO. Gestul șocant făcut de jucătorii de la FCSB în momentul în care Peluza Nord scanda lozinci rasiste
Superliga
24.10
Girează rasismul ultrașilor VIDEO. Gestul șocant făcut de jucătorii de la FCSB în momentul în care Peluza Nord scanda lozinci rasiste
Citește mai mult
Girează rasismul ultrașilor VIDEO. Gestul șocant făcut de jucătorii de la FCSB în momentul în care Peluza Nord scanda lozinci rasiste
„Groaznic! Așa nu facem nimic” Pancu, după eșecul drastic cu FCSB: „Din prima secundă am simțit că nu vom câștiga”
Superliga
00:12
„Groaznic! Așa nu facem nimic” Pancu, după eșecul drastic cu FCSB: „Din prima secundă am simțit că nu vom câștiga”
Citește mai mult
„Groaznic! Așa nu facem nimic” Pancu, după eșecul drastic cu FCSB: „Din prima secundă am simțit că nu vom câștiga”
Inspirația lui Reghecampf! VIDEO. Rezervele alese de antrenorul de la FCSB au întors derby-ul cu Rapid » Patru goluri în 23 de minute!
Superliga
24.10
Inspirația lui Reghecampf! VIDEO. Rezervele alese de antrenorul de la FCSB au întors derby-ul cu Rapid » Patru goluri în 23 de minute!
Citește mai mult
Inspirația lui Reghecampf! VIDEO. Rezervele alese de antrenorul de la FCSB au întors derby-ul cu Rapid » Patru goluri în 23 de minute!
ESENȚIAL | Comitetul pentru Situații de Urgență București, convocat pentru periculoasa situație din Drumul Taberei, unde un bloc cu bulină roșie s-a fisurat între etajele 5 și 8
B365
24.10
ESENȚIAL | Comitetul pentru Situații de Urgență București, convocat pentru periculoasa situație din Drumul Taberei, unde un bloc cu bulină roșie s-a fisurat între etajele 5 și 8
Citește mai mult
ESENȚIAL | Comitetul pentru Situații de Urgență București, convocat pentru periculoasa situație din Drumul Taberei, unde un bloc cu bulină roșie s-a fisurat între etajele 5 și 8

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 14 rapid 43 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share