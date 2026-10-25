FCSB - Rapid 4-1. Daniel Pancu (48 de ani) a oferit o primă reacție după înfrângerea drastică suferită în derby-ul de pe Arena Națională.

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Tehnicianul giuleștenilor a fost vizibil afectat la flash-interviu, fiind dezamăgit de faptul că echipa nu a reușit să dicteze ritmul jocului nici măcar pentru câteva minute.

FCSB - Rapid 4-1 . Daniel Pancu: „Din secunda unu am simțit că nu putem câștiga”

Pe lângă eșecul dureros, Pancu pare să fi lăsat de înțeles că unii dintre jucători nu pot face față unor astfel de meciuri și presiuni, așa cum s-a întâmplat în play-off-ul sezoanele anterioare.

„Nu mă gândeam la un rezultat de maniera aceasta. A fost foarte greu. Sunt multe victorii la rând aduse așa, cu spirit și cu valoarea jucătorilor din atac. Greu, oricât am discutat zilele astea. Greu ca mintea jucătorului să reacționeze.

Știam că va fi un FCSB mai puternică decât a fost în acest campionat. Știam lucrul acesta, îl simțeam. Din păcate, mintea jucătorului... Și nu doar mintea, pentru că încep să înțeleg anumite lucruri legate de play-off, de evoluțiile Rapidului din play-off, la astfel de meciuri.

Chiar dacă am intrat în avantaj, la pauză, noi nu am fost în control niciodată, nici măcar o secundă în controlul meciului. Nimic, nimic.

Regret enorm, am spus la început că încercăm să-i facem pe suporteri fericiți. Din păcate, i-am făcut mai nefericiți ca niciodată. Ca niciodată. Nu e un șablon, nu e nimic.

Sunt aici de trei luni și am pierdut cele mai importante meciuri, cu Dinamo și cu FCSB, groaznic din punctul ăsta de vedere, dar, întorcându-mă la joc, senzația mea de pe bancă e că oricine intra, oricine ieșea, controlul jocului a fost de la început la adversarii noștri.

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Până la urmă, nu e decât un meci pierdut. Un meci pe care nu trebuia să-l pierdem. Până la urmă, punctele sunt în clasament, sunt absolut meritate, dar pentru meciurile importante am venit aici.

Să schimbăm ceva în meciurile importante pentru a avea un avantaj, cumva, mental, moral, la play-off. Păi, așa, nu facem nimic. Nu facem niciun progres.

E doar înfrângere. E o înfrângere care doare pe toată lumea, pe absolut toată lumea. Viața merge înainte, ne continuăm parcursul nostru.

Am o imagine, cât de cât, dar vă spun: din secunda 1, de când a început meciul, eu de pe bancă n-am simțit că Rapid poate câștiga jocul ăsta. Nu am simțit că-l poate câștiga”, a declarat Pancu, la Digi Sport.

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