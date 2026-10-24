FCSB - Rapid 4-1. Formația lui Laurențiu Reghecampf a făcut o repriză secundă excelentă și a pus capăt seriei de 5 victorii consecutive ale giuleștenilor.

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FCSB putea să înceapă cu gol partida de pe Arena Națională, însă șutul lui Cisotti, după eroarea lui Doumbia, a trecut puțin pe lângă poarta lui Ungureanu.

După doar 7 minute, giuleștenii au fost cei care au deschis scorul. Latif a centrat de pe partea stângă, iar Stojilkovic a pus perfect latul de la aproximativ 10 metri, trimițând spre vinclu, fără șanse pentru Târnovanu.

FCSB nu a reușit să pună pericol până la pauză. Korenica și Garita au avut câteva încercări eșuate, dar Rapid a intrat la pauză cu avantaj.

FCSB - Rapid 4-1 . Gazdele au ieșit cu altă atitudine de la vestiare

Elevii lui Reghecampf au ieșit cu altă față de la vestiare și au forțat rapid egalarea.

Golul egalizator nu a întârziat să apară, iar Muhar înscrie cu un șut de la distanță, deviat de Pașcanu.

Zece minute mai târziu, Boutoutaou face 2-1 cu o execuție plasată perfect la colțul lung, de la marginea careului.

FCSB s-a dezlănțuit și marchează alte două goluri în doar două minute. Joao Paulo înscrie tot din afara careului, iar Boutoutaou face „dubla” după ce a apărut perfect în 6 metri, la centrarea lui Cisotti.

FCSB - Rapid 4-1

Au marcat: Muhar (58), Boutoutaou (68, 81), Joao Paulo (79) / Stojilkovic (11)

Final de meci.

Min. 90+2 - Galben pentru Grameni.

Min. 85 - Ies Radunovic și Cisotti, intră Batubinsika și Politic.

Min. 81 - Gol FCSB! Boutoutaou face „dubla” după ce a apărut perfect la finalizare în 6 metri la centrarea lui Cisotti.

Min. 79 - Gol FCSB! Joao Paulo trimite pe jos de la 20 de metri și îl învinge pe Ungureanu, care putea respinge balonul.

Min. 78 - Triplă schimbare la Rapid. Kodor, Sinyan și Annan, intră în locul lui Doumbia, Pașcanu și Latif.

Min. 74 - Bubanja trimite un șut din colțul careului, însă mingea trece destul de departe de poartă.

Min. 69 - Gol FCSB! Boutoutaou își așază mingea cu pe stângul la marginea careului, vede spațiul, iar șutul său plasat perfect îl lasă fără replică pe portar.

Min. 67 - FCSB dă replica instant. Cisotti scapă spre poartă, iar bara se opune.

Min. 67 - Stojilkovic scapă singur spre poartă, încearcă să dribleze toată defensiva și este închis de Târnovanu.

Min. 66 - Iese Moruțan, intră Petrila.

Min. 64 - Iese Korenica, intră Joao Paulo.

Min. 60 - Iese Dobre, intră Bubanja.

Min. 60 - Muhar trimite din nou de la marginea careului, însă mingea trece peste poartă.

Min. 58 - Gol FCSB! Muhar trimite un șut de la 20 de metri, mingea este deviată de Pașcanu, iar Ungureanu nu mai are nicio șansă să respingă.

Min. 54 - Boutoutaou face o cursă incredibilă după ce a plecat din propria jumătate, însă șutul său de la 20 de metri se duce departe de poarta Rapidului.

Min. 52 - Crețu trimite o centrare periculoasă pe jos, în 6 metri, însă defensiva giuleștenilor îndepărtează pericolul.

Min. 46 - Începe repriza secundă. Iese Miculescu, intră Boutoutaou.

Pauză pe Arena Națională.

Min. 45 - Korenica încearcă poarta de la mare distanță, însă Ungureanu e atent și respinge în lateral.

Min. 42 - Iese Garita, intră Stoian. Atacantul a acuzat dureri și nu a mai putut continua jocul.

Min. 38 - Ocazie mare pentru FCSB. Garita trimite modest din poziție ideală, de la marginea careului, însă Ungureanu reține din nou fără probleme.

Min. 33 - Kramer are nevoie de îngrijiri medicale după un duel cu Garita.

Min. 30 - Garita trimite cu capul pe spațiul porții, însă Ungureanu reține ușor dintr-un plonjon.

Min. 28 - Șansă pentru FCSB. Korenica pătrunde în careu, își așază mingea pe dreptul, însă execuția sa este ratată complet.

Min. 11 - Gol Rapid! Latif centrează de pe partea stângă, iar Stojilkovic pune perfect latul de la aproximativ 10 metri, trimițând spre vinclu, fără șanse pentru Târnovanu.

Partida este momentan întreruptă din cauza fumului creat de materialele pirotehnice aprinse de suporteri.

Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Min. 4 - Ocazie imensă pentru FCSB. Doumbia pasează greșit la Cisotti, care înaintează rapid spre poartă, însă șutul său de la marginea careului trece puțin pe lângă poarta lui Ungureanu.

Min. 1 - Start de partidă pe Arena Națională.

Scenografia pregătită de suporterii celor de la FCSB:

Echipele de start:

FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Radunovic - Miculescu, Cisotti, Korenica - Garita

Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Radunovic - Miculescu, Cisotti, Korenica - Garita Rezerve: M. Popa, Gnahore, Popescu, Joao Paulo, Politic, Batubinsika, Boutoutaou, Stancu, Stoian, Labonne, D. Popa

M. Popa, Gnahore, Popescu, Joao Paulo, Politic, Batubinsika, Boutoutaou, Stancu, Stoian, Labonne, D. Popa Antrenor: Laurențiu Reghecampf

Laurențiu Reghecampf Rapid: Ungureanu - Onea, Pașcanu, Kramer, Ouedraogo - Grameni, Doumba - Dobre, Moruțan, Kamara - Stojilkovic

Ungureanu - Onea, Pașcanu, Kramer, Ouedraogo - Grameni, Doumba - Dobre, Moruțan, Kamara - Stojilkovic Rezerve: Aioani, Manea, Senciuc, Ciobotariu, Sinyan, Annan, Kodor, Bubanja, Șucu, Celik, Jambor, Petrila

Aioani, Manea, Senciuc, Ciobotariu, Sinyan, Annan, Kodor, Bubanja, Șucu, Celik, Jambor, Petrila Antrenor: Daniel Pancu

Daniel Pancu Arbitru: Feșnic Horațiu, Asistenți: Avram Valentin-Gabriel și Cerei Alexandru, Arbitru de rezervă: Chivulete Andrei Florin, VAR: Adrian Sorin Costreie, AVAR: Valentin Porumbel

Ceața s-a lăsat ușor pe Arena Națională, iar vizibilitatea spre tabelă este redusă. Aceasta încă prezintă probleme la unii dintre pixeli, iar Primăria Capitalei plănuiește o investiție de 1,3 milioane de euro pentru un nou astfel de cub.

„I-am salutat pe băieți. Suntem foarte concentrați pentru meci. I-am simțit foarte motivați, sper să arătăm bine și să facem un meci bun.

Se echilibrează forțele într-un astfel de duel, fiind două echipe aproapiate din punct de vedere valoric. Au fost multe situații când ei erau în față, cum suntem noi acum, și atunci am obținut cele mai mari victorii ale noastre. Contează cum te mobilizezi în ziua derby-ului”, a spus Angelescu, la Prima Sport.

Daniel Pancu are la dispoziție toți jucătorii importanți pentru partida cu FCSB.

Daniel Pancu: „O prostie”

Mai multe voci din fotbalul românesc au susținut că giuleștenii pleacă cu prima șansă în derby, însă Daniel Pancu nu este de aceeași părere.

„Mâine-poimâine se fac 30 de ani de când am venit la Rapid prima dată. Cred că jumătate din acest timp l-am petrecut aici.

Nici pe vremea când Mircea Lucescu era antrenor, iar pe teren erau Lupu, Sabău sau Rednic, nu am auzit vreodată ca, înaintea unui meci în deplasare Steaua sau FCSB – Rapid, Rapid să fie considerată favorită, așa cum am auzit săptămâna aceasta.

Habar nu am de unde vine percepția asta. Poate nu văd eu anumite lucruri. Mai mulți foști jucători și antrenori au spus că noi suntem favoriți. Asta chiar e o știre WOW! O prostie, din punctul meu de vedere, pentru că nu există nicio favorită.

Am trăit și eu câteva astfel de meciuri. Din experiență, atunci când toată lumea se așteaptă la spectacol și la goluri, au fost multe partide încheiate cu 0-0, pentru că există încrâncenare.

Când mă uit la FCSB, văd jucători puternici, rapizi, cu foarte multă experiență internațională, pe care noi nu o avem aici, și cu o stare de spirit recâștigată. Mi-ar fi convenit să nu câștige la Voluntari. Atmosfera este schimbată, au un antrenor nou. Mă aștept la o replică puternică din partea lor.

Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimele etape, la procesele în care sunt implicate ambele echipe, situațiile sunt asemănătoare. Și lor, și nouă ne-au plecat jucători de foarte mare valoare în această vară. La Cluj am jucat cu șase nou-veniți, iar cu Corvinul, cu cinci.

Și noi, și ei suferim la capitolul relațiilor de joc. Aici aș fi de acord că noi suntem puțin în avantaj, pentru că ei au schimbat antrenorul. Atât și nimic mai mult”, a declarat Daniel Pancu la conferința de presă.

Laurențiu Reghecampf: „Pentru mine, nu este o presiune

Tehnicianul roș-albaștrilor susține că nu simte nicio presiune înaintea derby-ului.

„Un meci cu o încărcătură foarte mare, de tradiție, în care, de multe ori, chiar și membrii familiei se iau la ceartă. Este normal. Sunt sentimente, emoții. Pentru mine, este o partidă importantă și întotdeauna încerc să pregătesc foarte bine acest joc.

M-aș bucura foarte mult ca mâine seară jucătorii să fie pregătiți, în primul rând, din punct de vedere fizic și mental. Este o plăcere să joci un asemenea meci. Pentru mine nu este o presiune.

Rezultatul este deschis. Întâlnim echipa de pe locul 2 în campionat, care vine după un parcurs pozitiv și a câștigat multe meciuri. Au un antrenor bun, tânăr, care, cred eu, se aseamănă cu ceea ce înseamnă Rapid în momentul de față: o echipă agresivă, care joacă bine.

Ne cunoaștem foarte bine de foarte mult timp. Eu mă bucur foarte mult pentru antrenorii care ajung să aibă rezultate, mai ales pentru cei pe care îi cunosc. Este un prilej de bucurie și sper ca mâine seară să câștige cel mai bun”, a declarat Laurențiu Reghecampf la conferința de presă.

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