Pașcanu, șocat de rezultat Expresia repetată intens de fundașul Rapidului, după umilința cu FCSB +63 foto
Alexandru Pașcanu. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

Pașcanu, șocat de rezultat Expresia repetată intens de fundașul Rapidului, după umilința cu FCSB

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.10.2026, ora 23:49
alt-text Actualizat: 24.10.2026, ora 23:51
  • FCSB - Rapid 4-1. Alexandru Pașcanu (28 de ani) și-a găsit cu greu cuvintele după eșecul usturător suferit în derby-ul de pe Arena Națională.
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Giuleștenii au avut o cădere neașteptată în repriza secundă, după ce au intrat cu avantaj la pauză, iar fundașul central și-a găsit cu greu cuvintele la finalul jocului, repetând de foarte multe ori nevoia de reacție la echipă.

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FCSB - Rapid 4-1. Alexandru Pașcanu: „Nu știu care sunt explicațiile. Trebuie să avem reacție”

După meci, jucătorul giuleștenilor a spus în mod repetat că nu reușește să-și explice rezultatul, dar și căderea echipei din repriza secundă.

„E greu… E greu de digerat. Un meci foarte slab făcut de noi, de la început până la final. Nu știu, vorbeam și acum în vestiar… Nu știu care sunt explicațiile, ce pot să spun, mai ales fanilor, doar că le mulțumim că au fost alături de noi. Acum, la final, s-a văzut spiritul adevărat al Rapidului, le mulțumim pe calea asta.

Parcă n-am avut în niciun moment controlul meciului, au avut mai multe ocazii, au jucat mai bine decât noi, n-avem ce să zicem. Acum trebuie să avem reacție la următorul meci, avem noroc că avem meciul ăsta din Cupă, marți, și după aia vine și următorul în campionat, vineri, și să avem reacție, să uităm ce s-a întâmplat azi.

N-am explicații, o zi mai proastă, care sperăm să nu se mai repete. Trebuie să uităm ce s-a întâmplat în această seară și să mergem să avem reacție cu Corvinul, în Cupă, și în campionat, cu Csikszereda, să ne revenim.

Nu-mi explic, nici noi în vestiar nu ne-am explicat, am fost dominați meciul ăsta, trebuie să avem reacție și să nu se mai întâmple, să fie doar un meci mai prost, se întâmplă la toate echipele. Trebuie să avem reacție.

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N-aveam ce să-i fac acolo (la golul egalizator, unde a deviat mingea), doar să ieși în mare viteză la jucător. Nu e niciun coșmar, am pierdut un meci de fotbal, se întâmplă.

Asta e cel mai important pentru fotbaliști, să avem reacție, să avem mental bun și să nu facem acum înmormântare că am pierdut un meci. Am câștigat 6 meciuri la rând, au fost toate bune, acum am pierdut un meci și facem înmormântare.

Asta e, mergem mai departe și cu asta basta. Astea sunt ultimele cuvinte, uitați-vă la reacția fanilor, cum au reacționat la final de meci, ne luăm puterea de la ei, mergem mai departe, câștigăm în Cupă și următorul meci de pe Giulești și se uită tot ce s-a întâmplat în seara asta.

Nu e ușor, trebuie să ne luăm puterea de la ei și să mergem mai departe”, a spus Pașcanu, la Prima Sport.

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Patric Pavel
FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Patric Pavel

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FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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