Pancu, mesaj pentru Burleanu  Ce i-a transmis selecționerul U21 după gestul șocant din meciul cu Elveția: „Sper că nu te-am dezamăgit, Prezi ”

Daniel Pancu (47 de ani), selecționerul naționalei U21, i-a transmis un mesaj președintelui FRF, Răzvan Burleanu, într-o postare pe Instagram.

Postarea are legătură cu reacția agresivă pe care antrenorul „micilor tricolori” a avut-o în meciul România U21 - Elveția U21, din ultima etapă a calificărilor pentru Euro.

Daniel Pancu a avut o ieșire violentă în prima repriză a meciului cu Elveția, disputat marți, 15 octombrie.

Selecționerul a intrat în teren și a alergat spre arbitru, după ce acesta scosese cartonașul galben, inițial, la o intrare extrem de dură asupra lui Louis Munteanu.

Pancu: „Sper că nu te-am dezamăgit, Prezi”

După meci, selecționerul a vorbit la conferința de presă despre eliminarea sa și motivele reacției pe care a avut-o.

„În primul rând, credeți-mă am crezut că a murit, Doamne ferește! De unde am văzut eu, am văzut o talpă direct în gât. Am crezut că s-a dus, după care am văzut că mișcă și l-am văzut pe arbitru cu un cartonaș galben în mână.

„Îmi cer scuze! Incalificabil gest, e prima eliminare din viața mea. Mi-am pierdut cumpătul, dar mă gândeam la jucător”, a declarat Pancu după meci.

Joi, selecționerul i-a transmis un mesaj președintelui federației, Răzvan Burleanu, legat de situația sa.

„«Daniel, am identificat în tine un antrenor cu mentalitate occidentală, nu de Arabia…». Astea au fost cuvintele președintelui Răzvan Burleanu când m-au numit selecționerul U21! Sper ca nu te-am dezamăgit, Prezi!” , a fost mesajul postat de Daniel Pancu pe Instagram.

România U21, al patrulea Euro consecutiv

„Tricolorii mici” s-au calificat la turneul final al Campionatului European U21 pentru a 4-a oară consecutiv.

Primul turneu final din această serie a fost cel din 2019, când România a ajuns până în semifinale, unde a pierdut cu Germania, scor 2-4.