Gigi Becali (66 de ani), a dezvăluit suma pentru care îl va lăsa pe Darius Olaru (26 de ani) să plece.

Patronul echipei a anunțat că despărțirea de Olaru se va produce după meciurile din play-off-ul Europa League.

FCSB și-a vândut în această vară cel mai bun om al sezonului trecut, pe Florinel Coman, cedat la Al Gharafa în schimbul a 5.25 milioane de euro.

Acum a venit rândul lui Darius Olaru, căpitanul și unul dintre cei mai buni pasatori ai echipei în sezonul precedent, să aibă oferte.

Gigi Becali a dezvăluit câți bani cere pe Darius Olaru

Mijlocașul de 26 de ani e urmărit atent de mai multe echipe. Potrivit presei din Olanda, Olaru este dorit de campioana din Eredivisie, PSV.

Patronul celor de la FCSB a dezvăluit suma pe care îl va lăsa pe căpitanul roș-albaștrilor să plece.

„Eu nu știu exact echipa, de PSV am auzit de la presă. Nu mai are rost să țin secret. Problema e că eu știam că are clauză 8 milioane, dar nu are atât.

Eu i-am spus lui Giovanni că vreau 7-8 milioane pe el, dar nu am cum să iau atât. Le-am zis că trebuie să dea 5 milioane și 250.000 de euro, ca pentru Coman. Cu 5,25 milioane de euro, Olaru pleacă ”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Salariu uriaș pentru Olaru la FCSB?

Patronul FCSB a dezvăluit că e gata să-i ofere căpitanului un salariu uriaș pentru Liga 1, pentru a-l convinge să mai rămână la campioană.

„Eu știu că și o echipă din Rusia îl vrea, dar nu cred că va accepta, nu cred că e idiot. De ce să pleci în Rusia pentru 900.000 de euro salariu? Așa, îi dau eu 700.000.

Iar cealaltă e în Europa. Eu n-aș pleca decât pe 1,5 milioane de euro salariu. Păi poate să rămână în România dacă e așa, îi dau eu 600.000-700.000”, a adăugat Becali.

7.000.000 de euro este cota lui Darius Olaru, potrivit Transfermarkt

Gigi Becali l-ar vrea pe Abdallah

Gigi Becali a dezvăluit că își dorește să aducă un atacant, în cazul în care Olaru o va părăsi pe FCSB. Hakim Abdallah, atacantul celor de la Dinamo, pare să fie principala țintă a patronului campionei României.

„Eu vreau să văd dacă pleacă Olaru prima dată. Să văd cum joacă Tănase în locul lui. Mai revine și Tavi Popescu. Altfel, nu are rost să vorbesc acum. Îmi trebuie un atacant, că Tănase ar juca în locul lui Olaru, iar Miculescu nu e atacant.

Din campionat n-am pe cine să aduc. Mie îmi place Abdallah, de la Dinamo. Eu vreau un atacant foarte puternic. Dacă pleacă Olaru, să plece. Nu am stat în Coman, nu stăm nici în Olaru.

Eu vând, să vină altul la rând. Eu iau 6 pe Coman, că atât trebuie să dea”, a mai spus Becali.