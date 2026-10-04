Un român, pe podium la Sepang! FOTO. Pilotul David Cosma Cristofor, rezultat incredibil la Trophy Malaysia: „Pas înainte în drumul către F1”

Pilotul David Cosma Cristofor (17 ani) a încheiat pe locul al treilea în cadrul Formula Trophy Malaysia, competiție desfășurată înainte de MP al Bahrainului, din Formula 1.

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Tânărul pilot român a fost selectat de echipa Evans GP pentru a participa la Formula Trophy Malaysia, care s-a desfășurat pe circuitul Sepang International în acest weekend.

David Cosma Cristofor, locul 3 la Formula Trophy Malaysia

Românul a participat și la ediția precedentă a competiției, disputată în 2025 la Abu Dhabi. Atunci, s-a numărat printre cei 36 de piloți aflați la grila de start și a încheiat cursa pe locul 4.

Acum, David Cosma Cristofor a reușit o performanță incredibilă și a urcat pe podium. Pilotul român a oferit și o reacție:

„Sunt foarte fericit pentru reuşita din Malaysia şi mândru că am putut reprezenta România aici, la Sepang. Mulțumesc echipei Evans GP și tuturor celor care mă susțin pentru şansa oferită.

Este un rezultat important pentru mine și un pas înainte în drumul către Formula 1”, a declarat David Cosma Cristofor.

În acest moment, David Cosma Cristofor se clasează în top 3 piloți ai Campionatului Italian de Formula 4, considerat unul dintre cele mai dificile și mai competitive campionate de F4 din lume.

Românul a început sezonul alături de PREMA Racing în UAE4, la Dubai, Abu Dhabi și Qatar, unde a obținut două podiumuri și a încheiat pe locul 5 în clasamentul general.

Campionatul Italian de Formula 4 reprezintă una dintre principalele rampe de lansare pentru tinerii piloți către Formula 3, Formula 2 și Formula 1.

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