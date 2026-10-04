Vrea iar la Barcelona Joao Felix tatonează terenul pentru întoarcerea pe Camp Nou, dar există două mari obstacole

Joao Felix (26 de ani), jucătorul lui Al-Nassr, și-ar dori să se întoarcă la Barcelona după ce contractul său cu formația saudită se va încheia în vara anului 2027.

Cu toate acestea, plecarea portughezului de la Al-Nassr ar putea fi blocată de o clauză din contract.

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Joao Felix a evoluat la Barcelona în sezonul 2023/2024 sub formă de împrumut de la Atletico Madrid, iar acum fotbalistul își dorește să se întoarcă pe Camp Nou.

Joao Felix vrea să se întoarcă la Barcelona

Jucătorul portughez a anunțat recent că vrea să se întoarcă în Europa după ce contractul său cu Al-Nassr va expira, în vara anului 2027, iar obiectivul său este să joace din nou pentru Barcelona.

Cu toate acestea, în contractul lui Felix cu gruparea saudită există o clauză care i-ar permite lui Al-Nassr să prelungească unilateral înțelegerea, fără să fie nevoie de o semnătură din partea jucătorului, conform presei arabe.

28 de milioane de euro este cota de piață a lui Joao Felix, conform Transfermarkt

Singura condiție ca acea clauză să fie activată reprezintă îndeplinirea unor prevederi stabilite în contract, precum durata prelungirii, câștigurile financiare și termenul în care aceasta poate fi activată.

Oficialii lui Al-Nassr ar dori să să se întâlnească în perioada următoare cu Jorge Mendes, impresarul lui Joao Felix, pentru a discuta despre prelungirea contractului jucătorului.

Clubul saudit vrea să afle și ce părere are Joao Felix despre acest subiect. Nu a fost luată o decizie privind viitorul portughezului.

Joao Felix evoluează la Al-Nassr din vara anului trecut, reușind să înscrie 30 de goluri și să ofere 22 de pase decisive în 55 de meciuri jucate.

Pentru Barcelona, „Joao Felix nu e o prioritate”

Jorge Mendes ar fi transmis deja clubului catalan intenția lui Joao Felix de a reveni pe Camp Nou, dar Barcelona consideră că această variantă nu este în momentul actual o prioritate, conform sport.es.

Cu toate acestea, conducerea catalanilor va face o analiză asupra lotului la finalul acestui sezon și va stabili dacă Joao Felix ar fi util din postura de jucător liber de contract.

În cazul revenirii lui Felix, portughezul ar avea concurență serioasă pe partea stângă, în contextul în care Anthony Gordon și Karim Adeyemi au evoluții tot mai bune pentru echipa lui Hansi Flick.

44 meciuri a jucat Joao Felix în perioada petrecută la Barcelona. A marcat 10 goluri și a livrat 6 pase decisive

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