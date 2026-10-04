Vrea iar la Barcelona Joao Felix tatonează terenul pentru întoarcerea pe Camp Nou, dar există două mari obstacole
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Campionate

Vrea iar la Barcelona Joao Felix tatonează terenul pentru întoarcerea pe Camp Nou, dar există două mari obstacole

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.10.2026, ora 14:15
alt-text Actualizat: 04.10.2026, ora 14:15
  • Joao Felix (26 de ani), jucătorul lui Al-Nassr, și-ar dori să se întoarcă la Barcelona după ce contractul său cu formația saudită se va încheia în vara anului 2027.
  • Cu toate acestea, plecarea portughezului de la Al-Nassr ar putea fi blocată de o clauză din contract.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Joao Felix a evoluat la Barcelona în sezonul 2023/2024 sub formă de împrumut de la Atletico Madrid, iar acum fotbalistul își dorește să se întoarcă pe Camp Nou.

„E nevoie de timp”  Gică Hagi continuă să creadă în națională: „Am ideile mele, vreau să le implementez” » Toate declarațiile înainte de Suedia
Citește și
„E nevoie de timp” Gică Hagi continuă să creadă în națională: „Am ideile mele, vreau să le implementez” » Toate declarațiile înainte de Suedia
Citește mai mult
„E nevoie de timp”  Gică Hagi continuă să creadă în națională: „Am ideile mele, vreau să le implementez” » Toate declarațiile înainte de Suedia

Joao Felix vrea să se întoarcă la Barcelona

Jucătorul portughez a anunțat recent că vrea să se întoarcă în Europa după ce contractul său cu Al-Nassr va expira, în vara anului 2027, iar obiectivul său este să joace din nou pentru Barcelona.

Cu toate acestea, în contractul lui Felix cu gruparea saudită există o clauză care i-ar permite lui Al-Nassr să prelungească unilateral înțelegerea, fără să fie nevoie de o semnătură din partea jucătorului, conform presei arabe.

28 de milioane de euro
este cota de piață a lui Joao Felix, conform Transfermarkt

Singura condiție ca acea clauză să fie activată reprezintă îndeplinirea unor prevederi stabilite în contract, precum durata prelungirii, câștigurile financiare și termenul în care aceasta poate fi activată.

Oficialii lui Al-Nassr ar dori să să se întâlnească în perioada următoare cu Jorge Mendes, impresarul lui Joao Felix, pentru a discuta despre prelungirea contractului jucătorului.

Clubul saudit vrea să afle și ce părere are Joao Felix despre acest subiect. Nu a fost luată o decizie privind viitorul portughezului.

Joao Felix evoluează la Al-Nassr din vara anului trecut, reușind să înscrie 30 de goluri și să ofere 22 de pase decisive în 55 de meciuri jucate.

Pentru Barcelona, „Joao Felix nu e o prioritate”

Jorge Mendes ar fi transmis deja clubului catalan intenția lui Joao Felix de a reveni pe Camp Nou, dar Barcelona consideră că această variantă nu este în momentul actual o prioritate, conform sport.es.

Cu toate acestea, conducerea catalanilor va face o analiză asupra lotului la finalul acestui sezon și va stabili dacă Joao Felix ar fi util din postura de jucător liber de contract.

În cazul revenirii lui Felix, portughezul ar avea concurență serioasă pe partea stângă, în contextul în care Anthony Gordon și Karim Adeyemi au evoluții tot mai bune pentru echipa lui Hansi Flick.

44 meciuri
a jucat Joao Felix în perioada petrecută la Barcelona. A marcat 10 goluri și a livrat 6 pase decisive

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Traian Băsescu nu exclude o viitoare candidatură a Mirabelei Grădinaru: „Nu spun o răutate”
Traian Băsescu nu exclude o viitoare candidatură a Mirabelei Grădinaru: „Nu spun o răutate”
Traian Băsescu nu exclude o viitoare candidatură a Mirabelei Grădinaru: „Nu spun o răutate”
fc barcelona CONTRACT la liga joao felix al nassr
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:42
România gafelor în serie! 92% din golurile naționalei în Liga Națiunilor, primite după greșeli individuale. Radiografia horror
România gafelor în serie! 92% din golurile naționalei în Liga Națiunilor, primite după greșeli individuale. Radiografia horror
11:12
Omagiu pentru Cătălin Hîldan Dinamo, mesaj emoționant pentru „Unicul Căpitan”, la 26 de ani de la decesul acestuia
Omagiu pentru Cătălin Hîldan  Dinamo, mesaj emoționant pentru „Unicul Căpitan”, la 26 de ani de la decesul acestuia
09:50
Hagi surprinde din nou România suferă în apărare, iar cel mai experimentat fundaș a fost lăsat în tribune pentru meciul cu Suedia! Cum arată lotul
Hagi surprinde din nou România suferă în apărare, iar cel mai experimentat fundaș a fost lăsat în tribune pentru meciul cu Suedia! Cum arată lotul
10:28
Scene șocante la handbal FOTO. Părinții s-au luat la bătaie în tribune la un meci de juniori din Timișoara
Scene șocante la handbal  FOTO. Părinții s-au luat la bătaie în tribune la un meci de juniori din Timișoara
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu
Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi
Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?
Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi
Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România <span>s-a</span> săturat de România!
De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?
Top stiri
„O nație de lași, trădători și fricoși” Ionuț Lupescu, atac dezlănțuit: „Putem să-l punem și pe Mourinho, n-are ce să facă”
Nationala
04.10
„O nație de lași, trădători și fricoși” Ionuț Lupescu, atac dezlănțuit: „Putem să-l punem și pe Mourinho, n-are ce să facă”
Citește mai mult
„O nație de lași, trădători și fricoși” Ionuț Lupescu, atac dezlănțuit: „Putem să-l punem și pe Mourinho, n-are ce să facă”
„Fie că vă convine sau nu” VIDEO. Reacția selecționerului Gică Hagi la o întrebare despre Ianis Hagi: „Tratat ca toți ceilalți”
Nationala
04.10
„Fie că vă convine sau nu” VIDEO. Reacția selecționerului Gică Hagi la o întrebare despre Ianis Hagi: „Tratat ca toți ceilalți”
Citește mai mult
„Fie că vă convine sau nu” VIDEO. Reacția selecționerului Gică Hagi la o întrebare despre Ianis Hagi: „Tratat ca toți ceilalți”
Pleacă după meciul cu Suedia? VIDEO. Gică Hagi, întrebat frontal. Răspunsul imediat: „Atunci e clar că o să mă las”
Nationala
04.10
Pleacă după meciul cu Suedia? VIDEO. Gică Hagi, întrebat frontal. Răspunsul imediat: „Atunci e clar că o să mă las”
Citește mai mult
Pleacă după meciul cu Suedia? VIDEO. Gică Hagi, întrebat frontal. Răspunsul imediat: „Atunci e clar că o să mă las”
FOTO | Centrul Vech, cum l-am uitat: în paragină, fără terase și pub-uri. Imagini din Bucureștiul milionarilor săraci din 2003, când salariul mediu net era de 140 de dolari
B365
04.10
FOTO | Centrul Vech, cum l-am uitat: în paragină, fără terase și pub-uri. Imagini din Bucureștiul milionarilor săraci din 2003, când salariul mediu net era de 140 de dolari
Citește mai mult
FOTO | Centrul Vech, cum l-am uitat: în paragină, fără terase și pub-uri. Imagini din Bucureștiul milionarilor săraci din 2003, când salariul mediu net era de 140 de dolari

Echipe/Competiții

fcsb 18 CFR Cluj 4 dinamo bucuresti 13 rapid 8 Universitatea Craiova 3 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share