Un român, alături de granzii din Formula 1  Pilotul David Cosma Cristofor, confirmat în manșa inaugurală a Trophy Malaysia
David Cosma Cristofor
Formula 1

Un român, alături de granzii din Formula 1 Pilotul David Cosma Cristofor, confirmat în manșa inaugurală a Trophy Malaysia

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.09.2026, ora 16:31
alt-text Actualizat: 26.09.2026, ora 16:32
  • Pilotul David Cosma Cristofor (17 ani) a fost selectat de Evans GP pentru manșa inaugurală a Formula Trophy Malaysia, care va avea loc pe circuitul Sepang International, în perioada 2–4 octombrie.
  • În același weekend se desfășoară și Marele Premiu de Formula 1 din Malaysia.
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Românul a participat și la ediția precedentă a competiției, disputată în 2025 la Abu Dhabi. Atunci, s-a numărat printre cei 36 de piloți aflați la grila de start și a încheiat cursa pe locul 4.

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David Cosma Cristofor, confirmat oficial în weekendul de Formula 1 de la Sepang

După ce s-a confirmat că pilotul român va participa la manșa inaugurală a Formula Trophy Malaysia, acesta a declarat:

„De fiecare dată când urc în monopost, simt aceeași responsabilitate: să reprezint România cât mai bine. Malaysia e mai mult decât o cursă pentru mine, este un weekend în care lumea motorsportului se uită la noua generație, iar eu vreau să fiu acolo, în față, luptând pentru fiecare poziție.

Le mulțumesc celor de la Evans GP pentru încredere. Acum e rândul meu să demonstrez că a meritat”, a declarat David Cosma Cristofor.

Pentru cursa specială din Asia, David va reprezenta Evans GP. Directorul echipei a reacționat:

„Suntem foarte încântați să îl primim pe David la Evans GP pentru manșa inaugurală a Formula Trophy Malaysia. Vine la noi cu un nivel solid de experiență în Formula 4 și a concurat cu succes în câteva campionate foarte competitive în acest sezon.

Rezultatele sale din UAE4 și din Formula 4 italiană vorbesc de la sine, iar noi așteptăm cu interes să vedem ce poate realiza alături de noi la Sepang”, a declarat Joshua Evans, directorul Evans GP.

Sunt extrem de bucuros să mă alătur echipei Evans GP pentru Formula Trophy Malaysia și să concurez la Sepang. Va fi o provocare nouă pentru mine, Sepang este un circuit în care sunt încântat să concurez, mai ales ca parte a weekendului de Formula 1 și abia aștept să încep cu echipa. David Cosma Cristofor, pilot Formula 4

În acest moment, David Cosma Cristofor se clasează în top 3 piloți ai Campionatului Italian de Formula 4, considerat unul dintre cele mai dificile și mai competitive campionate de F4 din lume.

Românul a început sezonul alături de PREMA Racing în UAE4, la Dubai, Abu Dhabi și Qatar, unde a obținut două podiumuri și a încheiat pe locul 5 în clasamentul general.

Campionatul Italian de Formula 4 reprezintă una dintre principalele rampe de lansare pentru tinerii piloți către Formula 3, Formula 2 și Formula 1.

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