Selecționerul naționalei de tineret a României, Daniel Pancu, este de părere că și David Maftei are o vină în conflictul cu Dorinel Munteanu

Jucătorul ar fi trebuit să ia atitudine în fața antrenorului, dacă ar fi avut o personalitate puternică.

Dorinel Munteanu a șocat din nou fotbalul românesc prin comportamentul său de pe banca tehnică a Oțelului.

Pancu, despre Maftei: „Reacția lui e de jucător umil, care nu-și dorește nimic în viața asta”

Daniel Pancu a văzut imaginile cu Dorinel și David și consideră că și fotbalistul are o vină.

„Eu nu am nicio treabă cu antrenorul aici. Dorinel, tot respectul! Vorbesc strict pe situația asta, mentor-antrenor și un jucător. O componentă de bază, consider eu, a valorii unui jucător, o reprezintă și personalitatea.

Reacția lui e a unui jucător umil, care poate nu-și dorește nimic în viața asta, care a fost convocat și de mine la U21. Să stai să fii strangulat de gât și să nu spui nimic, spune multe despre tine.

Iar noi, când facem pasul în străinătate cu jucătorii tineri, acolo nu te mai înjură nimeni, antrenorul iți dă planul tactic, ești într-o competiție cu unul sau doi jucători. Nu te strangulează nimeni și de asta, poate, jucătorii noștri au multe probleme când merg acolo.

Eu cred că ultimii vinovați sunt jucătorii, o s-o spun tot timpul. Au și ei problemele lor. Am avut și eu 17-18 ani, pe mine n-a pus nimeni mâna. Știu că erau antrenori de genul, poate am fost norocos și n-am prins”, a declarat Daniel Pancu, la „Fotbal Club” de la Digi Sport.

Un jucător cu personalitate se ridica, îi lua mâna ușor de pe guler, ieșea în minutul ăla afară de pe teren și spunea a doua zi: «Am plecat, îmi pare rău, nu mai lucrez cu tine». Dar, din moment ce jucătorul acceptă astfel de lucruri, nu are rost să discutăm. Daniel Pancu

Dorinel Munteanu l-a bruscat pe David Maftei

La meciul cu Dinamo, tehnicianul Dorinel Munteanu s-a enervat pentru că David Maftei nu s-a uitat în direcția sa la unele indicații, așa că l-a prins de guler, l-a tras spre el cu putere și l-a amenințat pe un ton agresiv, cu degetul îndreptat spre fața jucătorului.

GOLAZO.ro a aflat că, în urma celor întâmplate, Dorinel Munteanu va fi chemat să dea explicații în fața Comisiei de Disciplină a FRF și riscă o suspendare de cel puțin două etape.

David Maftei (20 de ani) evoluează la Oțelul Galați în acest sezon, sub formă de împrumut de la Farul Constanța.

Fundașul dreapta este internațional U21 și este considerat unul dintre cei mai valoroși tineri fundași dreapta din fotbalul românesc.