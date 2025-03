„Este un sentiment unic” David Miculescu, dezvăluiri despre gestul de la faza golului cu Dinamo: „Arbitrul a interpretat altfel”

DINAMO - FCSB 1-2. David Miculescu (23 de ani) s-a declarat extrem de fericit de faptul că a reușit să înscrie în derby-ul de pe Arena Națională.

Atacantul a marcat golul egalării în minutul 44, după o centrare din corner a lui Risto Radunovic.

David Miculescu a transmis că este un sentiment unic să marchezi într-un meci cu Dinamo și crede că victoria a fost meritată.

DINAMO - FCSB. David Miculescu: „Este un sentiment unic să marchezi în derby”

„Este un sentiment unic, pentru că nu cred că am marcat deloc în derby. Sunt bucuros pentru că am câștigat și sunt foarte bucuros.

Am simțit acest meci bine, tot timpul am început mai greu după pauza naționalelor, dar e bine că am luat toate cele trei puncte. În play-off nu poți face greșeli, punctele sunt foarte importante.

Ne-am dorit să câștigăm, să facem fericiți suporterii, dar să câștigăm și pentru noi. Era o presiune din cauza accidentărilor, trebuia să arătăm că și cu ei, dar și fără ei suntem o echipă bună”, a precizat fotbalistul campioanei.

David Miculescu a explicat ce i-a transmis arbitrului Florin Andrei, care i-a dat cartonașul galben pentru că s-a bucurat în fața galeriei adverse după golul marcat.

„Am căutat camera să mă bucur în fața ei, dar arbitrul a interpretat că am vrut să mă duc la ei. I-am și spus la pauză că nu am vrut să fac acest gest, pur și simplu am vrut să mă bucur la cameră.

El mi-a spus să mă duc la camera din partea cealaltă, dar era minutul 45 și trebuia să bag un sprint de 90 de metri”, a mai adăugat Miculescu la flash-interviu, la Digi Sport.

David Miculescu a fost integralist în victoria cu Dinamo, meci în care a reușit să și marcheze.

7,4 a fost nota primită de atacantul lui FCSB, potrivit sofascore.com

