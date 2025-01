David Popovici (20 de ani) a vorbit despre un moment delicat din viața sa, care s-a dovedit a fi decisiv în cariera înotătorului.

La vârsta de 9 ani, sportivul a schimbat școala și clubul de înot, unde l-a cunoscut pe antrenorul său actual, Adrian Rădulescu.

Într-un podcast realizat de Cosmin Nedelcu - Micutzu, David Popovici a reflectat asupra carierei sale până la acest moment, vorbind despre momentele delicate din copilăria sa.

David Popovici, dezvăluiri incredibile

Medaliat cu aur și bronz la Jocurile Olimpice de la Paris, David Popovici a povestit un moment-cheie din cariera sa.

La 9 ani, sportivul a fost nevoit să schimbe clubul de înot, fiind agresat de antrenoarea de atunci, după cum dezvăluie înotătorul.

„Am ajuns întâmplător să îl cunosc pe cel care încă mi-e antrenor. L-am cunoscut când aveam 9 ani. Am avut şansa să am nişte profesori care să mă înţeleagă şi să mă susţină în hobby-ul meu care este sportul.

M-am întâlnit cu toţi oamenii aceştia frumoşi pe care îi am în jurul meu care m-au ajutat să devin omul şi sportivul care sunt astăzi.

Când vorbesc despre şansa mea, la asta mă refer. Când eram în clasa întâi, am vrut să plec de la şcoala unde eram şi unde înotam. Am vrut să plec pentru că antrenoarea mă jignea sau mă trăgea de păr.

Numai că, plecând de acolo, am ajuns să îl cunosc pe antrenorul meu de acum, domnul Adi, cum îi spunem noi.

Şansa mea s-a manifestat ciudat, ca în viaţa fiecăruia. La mine s-au unit nişte chestii frumoase şi a ieşit ceva mişto. Un an şi ceva am fost cu antrenoarea aceea, până când le-am povestit alor mei acasă şi şi-au dat seama că nu e ok.

Am avut şi şansa să am nişte părinţi sănătoşi la cap şi când au auzit de aşa ceva au zis «ok, trebuie să schimbăm şcoala. Vrei să faci şi înot în continuare? Da. Bine, trebuie să schimbăm şi clubul»”, a declarat Popovici, la podcastul realizat de Cosmin Nedelcu.

Decizia s-a dovedit importantă pentru sportiv, care alături de antrenorul Adrian Rădulescu a reușit cele mai mari performanțe.

2024, an plin de reușite pentru David Popovici

Medalie de aur - proba 200m liber (Jocurile Olimpice de la Paris)

Medalie de bronz - proba 100m liber (Jocurile Olimpice de la Paris)

Campion european - proba 100m liber (Campionatul European de înot)

Campion european - proba 200m liber (Campionatul European de înot)