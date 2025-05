FCSB - Dinamo 3-1. Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor”, a vorbit despre al nouălea eșec consecutiv suferit de echipa sa în Derby de România.

FCSB s-a impus cu scorul de 3-1 în fața lui Dinamo, după o primă repriză excelentă făcută de „roș-albaștrii”. Golurile au fost marcate de Daniel Bîrligea (minutul 23), Octavian Popescu (minutele 26, 36), respectiv Astrit Selmani (minutul 56, din penalty).

FCSB - Dinamo. Zeljko Kopic: „ Ne-au dominat copios”

Imediat după fluierul final, Zeljko Kopic a vorbit despre evoluția foarte slabă a echipei sale în prima parte de pe Arena Națională.

„Această primă repriză nu ne face cinste. La fel am făcut și cu CFR și Craiova, unde am jucat foarte prost în prima parte.

FCSB a înscris tot și ne-a dominat copios în prima parte. Nu așa ar trebui să reprezentăm clubul în fața fanilor ”, a spus antrenorul lui Dinamo.

În schimb, antrenorul a remarcat jocul bun din partea secundă.

„Le-am zis băieților la pauză că acesta nu este nivelul nostru și că nu e normal să jucăm așa.

În a doua repriză am evoluat mai bine. Nu ne-au mai dominat atât de rău, am avut destule ocazii unde puteam să ne apropiem la un gol, însă nu am făcut-o. Sunt mulțumit de jocul echipei din a doua parte”, a mai spus antrenorul croat.

Kopic, despre situația clubului

Zeljko Kopic a abordat și subiectul lotului slab numeric pe care îl are la dispoziție, precum și accidentările cu care acesta se confruntă:

„Ce este important este să înțelegem că am plătit și prețul accidentărilor. Avem un lot mic. Mărginean a jucat aproape accidentat, dar nu a mai putut în a 2-a repriză.

Ocazii am avut, Selmani putea să mai înscrie de câteva ori, însă nu am reușit să ne mai apropiem pe tabelă”, a mai declarat Zeljko Kopic, la finalul partidei.

