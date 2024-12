Pe TikTok a fost distribuită o postare care îi atribuiau lui David Popovici (20 de ani) declarații pro-Călin Georgescu, candidat independent la alegerile prezidențiale.

Acestea lăsau să se înțeleagă că înotătorul l-ar fi votat pe Georgescu și îi îndeamnă și pe tineri să îi urmeze exemplul.

Campionul olimpic a catalogat postarea drept „falsă” și a distribuit varianta reală a mesajului său.

Candidatul suveranist Călin Georgescu (62 de ani) se va duela cu Elena Lasconi (52 de ani) pentru președinția României. Turul 2 va avea loc duminică, 8 decembrie.

David Popovici atrage atenția asupra unui fake news de pe TikTok

Zilele acestea, dorind să profite de popularitatea lui Popovici, un utilizator TikTok a modificat declarația sportivului. Acesta a observat și le-a atras atenția fanilor săi: „FALS”

Cum a fost distorsionat îndemnul lui David Popovici:

„David Popovici, mesaj important înainte de turul 2: «Eu am votat, este foarte important să votăm, să ne exprimăm interesele. Am un îndemn pentru lume și pentru tineri: Să voteze Călin Georgescu pentru a ne apăra ȚARA și viitorul» ”.

Mesajul lui David Popovici, distorsionat pe TikTok. Foto: captură Instagram @chlorinedaddy

Declarația reală a lui David Popovici privind alegerile prezidențiale

David Popovici a fost prezent pe 25 decembrie la Gala „110 ani de Olimpism în România” și a avut un mesaj pentru conaționalii săi.

„Eu am votat. Nu voi vorbi despre ce am ales în turul 1, dar am un îndemn pentru turul 2: să voteze inteligent pentru a ne apăra democrația și viitorul ”, a spus Popovici.

Înotătorul a distribuit și părerea sa despre TikTok, platformă care ar fi influențat modul în care au votat mulți cetățeni în primul tur al alegerilor prezidențiale.

„Sunt mai puțin șocat decât voi pentru că sunt mai conștient decât voi cât de multe ore petrec tinerii, și nu doar ei, pe TikTok”.