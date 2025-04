FARUL - UNIREA SLOBOZIA 1-1. Denis Alibec (34 de ani), atacantul „marinarilor”, a dezvăluit că echipa antrenată de Gheorghe Hagi (60 de ani) se teme de retrogradare.

Alibec a fost coautor la unicul gol al echipei sale, marcat de armeanul Narek Grigoryan (23 de ani), în minutul 42.

La finalul partidei de la Ovidiu, internaționalul român s-a arătat descumpănit de evoluția sa, dar și a coechipierilor săi.

FARUL - UNIREA SLOBOZIA. Denis Alibec: „Ne e frică de retrogradare”

„Sincer, eu nu mai am cuvinte. Trebuie să mergem mai departe și să scăpăm de la retrogradare. Degeaba am produs fotbal, dacă nu am câștigat.

Suntem într-o pasă foarte proastă. Trebuie să strângem rândurile, să rămânem în prima ligă, să facem puncte și să rămânem împreună.

Nimeni nu și-a făcut datoria. Trebuia să dau și eu gol, am ratat două ocazii. Nu pot să mă supăr pe Rada (n.r. referitor la ratarea lui Eduard Radaslavescu) la 20 de ani, eu am 34.

Intrăm foarte timorați în teren, intrăm cu frică și nu ne arătăm valoarea. Echipa asta merită mai mult și cred că putem să o scoatem la capăt. Ne e frică de retrogradare.” , a declarat Denis Alibec la Prima Sport.

În urma remizei cu Unirea Slobozia, Farul este pe locul 14, primul loc de baraj, cu 20 de puncte, în timp ce ialomițenii rămân ultimii, cu 16 puncte.