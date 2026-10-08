„Drăguș, back in business” FOTO. Anunțul făcut de FCSB înainte de reluarea campionatului

Denis Drăguș (27 de ani) a revenit la antrenamentele celor de la FCSB.

Atacantul a ieșit accidentat în finalul primei reprize cu Universitatea Craiova (0-5), acuzând o accidentare la genunchiul stâng.

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Drăguș a suferit doar o entorsă, cu ligamentul extrem de puțin afectat, problemă care l-a făcut să rateze convocarea la echipa națională pentru meciurile din Liga Națiunilor.

FOTO. Denis Drăguș a revenit la antrenamentele FCSB

La aproape o lună de la accidentarea suferită pe 19 septembrie, fotbalistul ajuns gratis la FCSB, după despărțirea de Trabzonspor, a reluat antrenamentele cu echipa.

Anunțul a fost făcut de roș-albaștri printr-o postare pe rețelele de socializare cu descrierea: „Denis Drăguș, back in business!”, alături de mai multe poze cu atacantul.

Mihai Stoica: „Un jucător mult prea important pentru noi ca să-l forțăm”

În urmă cu câteva zile, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a vorbit despre situația atacantului și a dezvăluit că Laurențiu Reghecampf nu va risca să-l introducă în meciul cu Oțelul.

„Denis Drăguș face (antrenamente) separat, e acum la schimbări de direcție. Lovește mingea, dar controlat, dă pase scurte. La musculatura pe care o are, cred că puțin forțat poate juca și cu Oțelul. Doar că e un jucător mult prea important pentru noi ca să-l forțăm”, declara Mihai Stoica duminică.

Partida FCSB - Oțelul este programată sâmbătă, cu începere de la ora 21:30. Duelul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

După meciul cu gălățenii, fosta campioană va merge pe terenul celor de la FC Voluntari, partida fiind programată pe 19 octombrie. Ulterior, roș-albaștrii vor primi vizita rivalei Rapid.

FOTO. Denis Drăguș, în lacrimi după accidentarea din meciul cu U Craiova

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