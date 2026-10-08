„Drăguș, back in business” FOTO. Anunțul făcut de FCSB înainte de reluarea campionatului +8 foto
Denis Drăguș/ Foto: Facebook @FCSB
Superliga

„Drăguș, back in business” FOTO. Anunțul făcut de FCSB înainte de reluarea campionatului

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.10.2026, ora 15:49
alt-text Actualizat: 08.10.2026, ora 15:49
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Drăguș a suferit doar o entorsă, cu ligamentul extrem de puțin afectat, problemă care l-a făcut să rateze convocarea la echipa națională pentru meciurile din Liga Națiunilor.

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FOTO. Denis Drăguș a revenit la antrenamentele FCSB

La aproape o lună de la accidentarea suferită pe 19 septembrie, fotbalistul ajuns gratis la FCSB, după despărțirea de Trabzonspor, a reluat antrenamentele cu echipa.

Anunțul a fost făcut de roș-albaștri printr-o postare pe rețelele de socializare cu descrierea: „Denis Drăguș, back in business!”, alături de mai multe poze cu atacantul.

Galerie foto (8 imagini)

Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB .jpg Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg
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Mihai Stoica: „Un jucător mult prea important pentru noi ca să-l forțăm”

În urmă cu câteva zile, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a vorbit despre situația atacantului și a dezvăluit că Laurențiu Reghecampf nu va risca să-l introducă în meciul cu Oțelul.

„Denis Drăguș face (antrenamente) separat, e acum la schimbări de direcție. Lovește mingea, dar controlat, dă pase scurte. La musculatura pe care o are, cred că puțin forțat poate juca și cu Oțelul. Doar că e un jucător mult prea important pentru noi ca să-l forțăm”, declara Mihai Stoica duminică.

  • Partida FCSB - Oțelul este programată sâmbătă, cu începere de la ora 21:30. Duelul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

După meciul cu gălățenii, fosta campioană va merge pe terenul celor de la FC Voluntari, partida fiind programată pe 19 octombrie. Ulterior, roș-albaștrii vor primi vizita rivalei Rapid.

FOTO. Denis Drăguș, în lacrimi după accidentarea din meciul cu U Craiova

Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg
Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg

Galerie foto (9 imagini)

Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpeg Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpeg Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpeg
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