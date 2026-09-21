Denis Drăguș, 27 de ani, a suferit o accidentare la genunchiul stângă în meciul cu Universitatea Craiova și a pierdut convocarea la echipa națională

Examenul medical a arătat că a suferit o entorsă, însă ușoară, iar afectarea ligamentului va necesita doar 3-4 săptămâni de recuperare

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FCSB a fost în alertă timp de două zile din cauza situației medicale a lui Denis Drăguș. El a ieșit accidentat în finalul primei reprize cu Universitatea Craiova, acuzând o accidentare la genunchiul stâng.

Când ar putea reveni Denis Drăguș

Duminică a ajuns în cantonamentul echipei naționalei, care l-a supus unor investigații amănunțite. Inclusiv unui RMN, iar primul verdict, până la interpretarea rezultatelor, a fost că a suferit o entorsă la genunchiul stâng, caz în care erau două variante.

Fie are o entorsă ușoară, simplă, care n-ar necesita o recuperarea lungă, fie e una gravă, cu afectarea ligamentului și ar atrage o absență de cel puțin 3 luni.

În cursul zilei de astăzi, diagnosticul s-a lămurit după ce medicii au văzut RMN-ul. Iar vestea e bună pentru Drăguș și FCSB. E vorba doar despre o entorsă, cu ligamentul extrem de puțin afectat. Concluzia: are nevoie de o recuperare de cel mult 3-4 săptămâni, după care va putea evolua din nou.

61 de minute a jucat Drăguș pentru FCSB: 19 minute cu Petrolul (2-2) și 42 de minute cu Craiova (0-5)

În acest moment, obiectivul staff-ului medical al roș-albaștrilor e unul clar: Drăguș să fie bun de joc peste 5 săptămâni, atunci când se va juca derby-ul FCSB - Rapid, programat pe 25 octombrie, pe Arena Națională, în antepenultima rundă a turului de campionat.

În momentul de față, între cele două echipe e o diferență de 9 puncte în favoarea giuleștenilor.

Oricum, pentru FCSB urmează aproape 3 săptămâni de pauză, perioadă în care se vor disputa meciurile echipei naționale din grupa de Liga Națiunilor.

Programul FCSB în prima lună după pauza Ligii 1 pentru echipe națională

10 octombrie: FCSB - Oțelul

17 octombrie: Voluntari - FCSB

25 octombrie: FCSB - Rapid

28 octombrie: Gloria Bistrița - FCSB (Cupa României)

1 noiembrie: U Cluj - FCSB

8 noiembrie: FCSB - Corvinul

Va reveni și Mihai Popescu

O altă veste bună pentru FCSB e faptul că după această întrerupere, antrenorii îl vor avea la antrenamente și pe Mihai Popescu.

El n-a jucat deloc în actualul sezon, după care a revenit extrem de rapid în urma rupturii ligamentelor încrucișate, accidentare suferită în toamna lui 2025.

El va fi a 4-a variantă pentru centrul defensivei, alături de Dawa, Duarte și Batubinsika. Ngezana a fost scos de pe lista pentru campionat fiindcă avea șanse mici să evolueze până la finalul lui 2026, urmând să revină abia din ianuarie.

VIDEO. Golul marcat de Elisor în U Craiova - FCSB 5-0

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