Denis Drăguș, în lacrimi FOTO. Atacantul de la FCSB a ieșit accidentat în derby-ul cu U Craiova! Probleme și pentru Hagi

U CRAIOVA - FCSB. Denis Drăguș (27 de ani), atacantul roș-albaștrilor, a ieșit accidentat în minutul 38 al partidei.

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Transferat de FCSB în această vară, după despărțirea de Trabzonspor, internaționalul român și-a făcut debutul în meciul cu Petrolul. A intrat în minutul 70 al partidei.

Atacantul a fost titularizat de Marius Baciu, însă nu a rezistat nici măcar o repriză pe gazon.

FOTO. Denis Drăguș s-a accidentat în U Craiova - FCSB

În minutul 37, Drăguș s-a prăbușit pe gazon, la marginea careului oltenilor, fără să existe vreun contact cu un adversar, acuzând probleme la genunchiul stâng.

Internaționalul român a primit îngrijiri medicale, atât pe gazon, cât și în afara lui. Denis a revenit pe teren, dar s-a prăbușit imediat și a izbucnit în lacrimi.

Atacantul n-a mai putut continua partida și s-a dus direct la vestiare. A fost schimbat în minutul 42 cu Aymen Boutoutaou.

Probleme pentru Gică Hagi

Accidentarea lui Denis Drăguș vine într-un moment delicat, atacantul fiind convocat de Gică Hagi pentru primele patru partide ale naționalei României din Liga Națiunilor.

Acum, cel mai probabil, jucătorul de la FCSB nu va mai face parte din planurile selecționerului. În acest moment, Louis Munteanu și Daniel Bîrligea au rămas singurii doi atacanți din lot.

Alexandru Dobre (Rapid), Ștefan Baiaram (U Craiova), Rareș Ilie (Mantova), Ianis Stoica (Estrela Amadora), Florinel Coman (Al-Gharafa) și Denis Alibec (Farul) sunt jucătorii ofensivi valizi care au fost pe lista preliminară, dar care n-au prins lotul final.

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