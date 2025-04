„Să plece acasă!” Denis Haruț și-a atacat coechipierii după înfrângerea cu Farul: „Nu vreau să mă uit la clasament”

SEPSI - FARUL 1-4. Denis Haruț (26 de ani), fundașul gazdelor, și-a criticat coechipierii după înfrângerea din play-out: „Dacă nu reziști la presiune, mai bine te duci acasă”.

Sepsi a condus la pauza meciului cu Farul, după un gol marcat de Haruț din penalty, însă trupa lui Dorinel Munteanu a fost de nerecunoscut în repriza secundă și a încasat patru goluri.

SEPSI - FARUL 1-4 . Denis Haruț: „Am picat fizic în repriza a doua”

Fundașul a explicat că echipa covăsneană „a picat fizic” și nu a reușit să reziste în fața echipei lui Gică Hagi.

„Am tot căutat explicații, avem răspunsuri la unele întrebări, dar degeaba le avem dacă nu arătăm în teren ce putem.

Suntem într-o pasă proastă, nu reușim să ne mai revenim, trebuie să înțelegem că în fotbal trebuie să reziști la presiune. Dacă nu reziști, mai bine te duci acasă.

Am plecat primul (n.r. - la finalul partidei), foarte supărat. În prima repriză cred că am făcut un joc bunicel, cât de cât agresivi. Cred că am picat fizic în repriza a doua și s-a văzut diferența.

N-am mai reușit să facem aceeași presiune, să încercăm să-i forțăm să dea mingi lungi, au ținut de minge mai bine, au jucători de calitate, care pasează foarte bine și intră în combinații, n-am mai reușit să ținem ritmul”, a declarat Haruț la Digi Sport.

Nu vreau să mă uit la clasament, nu-mi vine să cred, vreau să ne trezim, să avem bărbăție și să jucăm fotbal, chiar dacă avem presiune pe noi, așa e fotbalul. Cine nu poate, să plece acasă. Denis Haruț, fundaș Sepsi