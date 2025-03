Croația - Franța 2-0. Didier Deschamps (56 de ani) a oferit o primă reacție, după înfrângerea din prima manșă a sferturilor de finală din Liga Națiunilor.

Manșa retur a duelului Franța - Croația este programată duminică, cu începere de la ora 21:45, la Paris.

Selecționerul Franței a recunoscut că echipa sa a făcut multe erori în prima repriză a partidei desfășurate pe „Stadion Poljud”, din Split.

Totuși, Deschamps este încrezător că Franța va tranșa meciul retur în favoarea ei.

Didier Deschamps: „Am fost prea apatici”

„Cred că am avut intenții bune, dar foarte repede am făcut prea multe erori tehnice, prea multe aproximări greșite și prea multe erori de direcție.

Adversarii noștri au calitate, așa că atunci când le-am dat ocazii… am fost pedepsiți. Nu mi-au plăcut prea multe din prima repriză. Din fericire, Mike (n.r. - Maignan) a apărat penalty-ul.

Am pus lucrurile la punct în repriza a doua, controlând mult mai bine jocul în fața unui adversar care s-a regrupat bine, fără a fi, totuși, eficienți.

Am fost un grup, dar am fost un pic prea apatici și am avut și câteva scăpări. Adversarii au calitate și ne-au pedepsit.

Aș fi putut face și alte schimbări la pauză. Asta e concluzia. Chiar dacă nu am avut prea mult timp la dispoziție și eram obosiți, pregătirea dinaintea meciului și începutul partidei au fost corecte.

Am pierdut primul set, ne vom asigura că îl vom câștiga pe al doilea acasă. Vom face tot ce putem pentru a întoarce rezultatul și a ne califica”, a declarat Didier Deschamps, potrivit L'Equipe.

În cazul în care va reuși să întoarcă rezultatul, Franța va evolua în semifinale împotriva învingătoarei dintre Olanda și Spania.

În tur, la Rotterdam, cele două au remizat dramatic, scor 2-2, după ce campioana europeană a restabilit egalitatea în minutul 90+3 prin jucătorul celor de la Arsenal, Mikel Merino.