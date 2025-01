Zeljko Kopic (47 de ani) a prefațat derby-ul cu U Cluj și a vorbit despre situația dificilă din apărare, din cauza accidentărilor sau a suspendărilor.

Dinamo - U Cluj poate fi urmărit în format liveTEXT pe GOLAZO.ro sau în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, vineri, de la 20:00.

Cu o victorie în această etapă, Dinamo ar putea egala liderul U Cluj, la 40 de puncte, sau chiar ar putea trece pe primul loc, în funcție de rezultate.

Dinamo - U Cluj. Zeljko Kopic, despre problemele din defensivă

Tehnicianul croat se confruntă cu numeroase absențe în rândul fundașilor, dar obiectivul rămâne clar: victoria, indiferent de situație.

„Este un derby, întotdeauna este frumos să joci cu U Cluj. Este o echipă de calitate, cu un antrenor bun. Avem ambiție pentru că jucăm în fața propriilor suporteri. Avem câțiva jucători care lipsesc, Boateng este un jucător important pentru noi (n.r. - va fi suspendat), dar asta nu schimbă cu nimic situația, vrem să obținem cele trei puncte.

Patriche este apt de joc, trebuie să acceptăm situația, să facem anumite schimbări în echipă și să fim pregătiți.

Lucrăm la asta (n.r. - aducerea a doi-trei jucători), până acum n-am reușit să-i aducem. Vrem pe fiecare poziție pentru a deveni și mai puternici, trebuie să existe competiție între jucători”, a declarat Kopic, la conferința de presă, potrivit gsp.ro.

Întrebat și din perspectiva familiei, fiul său, Vito, fiind legitimat la U Cluj U19, Kopic a răspuns:

„E vorba doar de meci, nu despre el (n.r. - râde). Trebuie să-l întrebați pe el cu cine va ține. El este acolo, joacă pentru U Cluj U19, asta e tot. Va fi un meci interesant pentru el”.

Milanov, ambiționat înainte de Dinamo - U Cluj

Georgi Milanov (32 de ani) a subliniat importanța suporterilor în meciurile de acasă ale „câinilor”, care sunt neînvinși pe „Arcul de Triumf” în acest sezon.

„Știm că o să fie o partidă dificilă, împotriva unui adversar bun. În tur am jucat bine, am ratat multe ocazii. Suporterii ne susțin mereu. Ce am făcut în acest sezon pe Arcul de Triumf e fantastic, suntem neînvinși.

Aici simțim suporterii mai apropiați față de alte stadioane, asta ne ajută să câștigăm aproape meci de meci. E mereu presiune când joci la un club mare precum Dinamo.

Mereu trebuie să ne arătăm calitatea și să ne dorim victoria. Ne-am îmbunătățit mult față de anul trecut. U Cluj e o echipă bună. Obiectivul nostru este să fim în top 6”, a spus Milanov, la conferință.