Dinamo în Europa, vis interzis Reacția „câinilor”, după amânarea deciziei în procesul cu Șiman: „Nu a fost nicio surpriză”

Răzvan Zăvăleanu, a dministratorul judiciar al lui Dinamo, a vorbit despre amânarea verdictului în procesul cu Vasile Șiman.

lui Dinamo, a vorbit despre amânarea verdictului în procesul cu Vasile Șiman. Primul termen a avut loc pe 2 aprilie, o lună și jumătate mai târziu decât ce ar fi sperat Dinamo, iar verdictul a fost amânat peste două săptămâni.

Răzvan Zăvăleanu a precizat că sunt șanse minime ca dinamoviștii să iasă din insolvență până pe 31 mai și să aibă drept de joc în cupele europene începând cu sezonul 2026-2027.

În cazul în care Dinamo ar primi câștig de cauză, administratorul judiciar al „câinilor” a amintit de un alt pas important pe care trebuie să-l treacă ca să poată ieși complet din insolvență: judecătorul sindic.

Răzvan Zăvăleanu: „Nu a fost nicio surpriză ce s-a întâmplat”

„Nu a fost nicio surpriză ce s-a întâmplat. Am încercat să anticipăm cât mai multe dintre acțiunile pe care domnul Șiman le-ar putea întreprinde în fața instanței. Am și reușit, în mare măsură. În ciuda a ceea ce s-a întâmplat, putem spune că, de fapt, am reușit să scurtăm din termene, chiar dacă mai avem încă un termen peste două săptămâni.

În orice situație, recuzarea completului s-ar fi întâmplat la un moment dat, ca o măsură menită să amâne lucrurile. Ne-am prezentat în fața instanței pregătiți, tocmai pentru a nu se putea uza de aceste cereri de amânare.

Trăgând o linie, îmi este foarte greu să cred că domnul Șiman nu mai are și alte mijloace procedurale la îndemână prin care să tergiverseze această cauză. Sunt foarte reticent în a crede că, înainte de 31 mai, vom reuși să tranșăm procesul cu domnul Șiman”, a punctat Zăvăleanu la emisiunea „Totul pentru Dinamo”.

Prin absurd, să spunem că vom termina judecata în fața Curții de Apel; să nu uităm că mai avem și o judecată în fața judecătorului sindic. În mod rezonabil, nu cred că putem vorbi despre finalizarea litigiilor cu domnul Șiman înainte de termenul de 31 mai. Răzvan Zăvăleanu

Planul pe care Dinamo îl schițase pentru a parcurge toate procedurile și a ieși din insolvență la 31 mai

Un prim termen pe care Curtea de Apel îl va da în procesul cu Vasile Șiman nu va fi mai devreme de prima jumătate a lunii februarie. Probabil undeva între 15 și 25 februarie Judecarea acestui proces și eventual o amânare de pronunțare să întindă cazul până cel târziu la jumătatea lunii martie. Se speră ca sentința din Apel, care va fi decizie definitivă, să fie pronunțată până la 31 martie și pusă la dispoziția părților prin certificat de grefă emis de instanță. În paralel cu procesul cu Șiman, Dinamo achită ratele pe care le mai are din noul plan de reorganizare, cel modifica. Sunt plăți către ANAF, dar și cheltuieli curente. Administratorul judiciar va întocmi în primele zile din aprilie raportul asupra procedurii, concluziile fiind că atât din punct de vedere financiar, cât și al litigiilor nu există nici un impediment pentru a se ieși din insolvență. Va fi convocată Adunarea Creditorilor. În acest moment, lista cuprinde doar două entități: ANAF și APCH. Se publică în Buletinul Procedurilor de Insolvență convocatorul pentru ședința Adunării Creditorilor, care n-ar trebui să aibă loc mai târziu de 10-14 aprilie. Din postura de creditor majoritar, APCH votează și aprobă raportul și propunerea de închidere a insolvenței. Se transmite de către administratorul judiciar către Tribunalul București solicitarea de stabilire a unui termen excepțional de către Judecătoarea Sindică cu privire la cererea de închidere a insolvenței. Aici, Dinamo e obligată să acționeze în regim de urgență, nu să se aștepte după procedurile uzuale, care ar însemna termen trimestrial. Tribunalul să stabilească un termen pentru analizarea documentelor și rapoartelor depuse de administratorul judiciar, cel târziu în prima săptămână din luna mai.



• În acest punct în care ar ajunge Dinamo, în luna mai, e vital să nu mai existe vreun creditor curent neplătit sau o altă persoană să facă cerere de intervenție la termenul pe care Tribunalul îl va stabili în luna mai Dacă dosarul nu va avea hibe, iar judecătorul sindic va considera că poate da urgent o pronunțare, atunci Dinamo speră să primească verdict de închidere a procedurii chiar la termenul din 5-7 mai! e baza sentinței, administratorul judiciar al clubului că facă solicitare, tot în regim de urgență către Registrul Comerțului pentru modificarea statusului societății din „insolvență” în „normal”. Ar trebuie ca acest lucru, Registrul Comerțului să-l facă până în 15 mai, adică în 10 zile, șefi termenul maxim legal e de 30 de zile. Registrul Comerțului să comunice către Monitorul Oficial modificarea operată pentru a fi publicată în MO până cel târziu la 31 mai. Ar însemna ca acest demers să se realizeze în 15 zile, deși termenul maxim legal e de 45 de zile.

Dosarul Ionuț Șerban - Vasile Șiman - Dinamo

În 2013, când Constantin Anghelache era președinte în „Ștefan cel Mare”, dinamoviștii au semnat un contract în care se angajau să plătească formației Sportul Studențesc, de la care îl luaseră pe Ionuț Șerban, 1.000.000 de euro în contul despărțirii de jucător, indiferent de motiv.

În 2021, alb-roșiii i-au reziliat contractul lui Șerban, după ce clubul a intrat în insolvență.

Vasile Șiman a decis să solicite acești bani, plus 1.000.000 de euro în care sunt incluse dobânda legală penalizatoare, inflația, TVA-ul și dobânda penalizatoare calculată la TVA. Așa s-a ajuns la suma de 2.000.000 de euro.