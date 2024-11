Dinamo - FCSB 0-4. În pauza meciului din Cupa României, crainicul Ștefan Știucă a spus domnul George Becali face o schimbare în echipa oaspete”.

Andrei Nicolescu s-a arătat deranjat de ironia angajatului său și a anunțat: „Inadmisibil ce a făcut, trebuie să discutăm și să luăm măsuri”.

Ștefan Știucă e crainic la Dinamo din această vară și spune că: „Niciodată n-aș putea să insult rivala pentru că n-aș fi ajuns să o iubesc atât de tare pe Dinamo dacă n-ar fi existat Steaua”.

Pauza meciului Dinamo - FCSB, miercuri seară, pe Arena Națională, în prima etapă din faza grupelor Cupei României. Scorul e 0-0, iar campioana a făcut o modificare: Octavian Popescu în locul lui Baeten.

„George Becali a produs o înlocuire la pauză…”, a anunțat crainicul lui Dinamo.

Dinamo - FCSB. Crainicul Ștefan Știucă vorbește despre incidentul de la pauza derby-ului

Acesta a provocat o reacție dură din partea lui Andrei Nicolescu, care a catalogat gestul angajatului său ca fiind indamisibil și a anunțat că va lua măsuri, în vreme ce Mihai Stoica a scris, într-o postare pe facebook, că „singurul motiv pentru care mă bucur că le-am dat multe a fost suplinitorul lui Nicu Grameni (n.r. Fostul crainic al lui Dinamo), dar chiar apreciez reacția lui Andrei Nicolescu. Un pas spre normalitate”.

Ștefan Știucă a devenit crainic la Dinamo în această vară. El și-a făcut o carieră din a fi cântăreț, motiv pentru care a fost concurent în trecut la Vocea României.

Mai precis, în urmă cu 7 ani, când a și recunoscut, în filmul de prezentare, că a fost închis în 2006 pentru trafic de droguri, conform Libertatea. E recunoscut ca un mare fan dinamovist, crescut încă de mic în Peluza alb-roșie.

Ștefan, te salut, te-am căutat să discutăm despre incidentul de aseară.

Te salut, ce incident?

Cu ce ai zis la pauză?

Ai fost la stadion?

Nu.

Sincer, eu nu-mi amintesc să fi spus chiar așa, că domnul George Becali face o schimbare.

Fix așa ai spus, mai multe persoane care au fost pe stadion au auzit.

OK, dacă am zis așa, în nici un caz nu am vrut să insult pe cineva, cu atât mai puțin pe domnul Becali. Dar chiar nu mi s-a părut că ofensez pe cineva.

„Asta a fost ceva ofensator? Au fost în trecut ironii mai ale dracu”

De ce?

Hai, mă, ce naiba, am asistat în trecut la derby-uri Steaua - Dinamo în care nivelul ironiilor era mult mai al dracu. În plus, nea Gigi face mereu referire la chestia asta, că el face schimbările, iar în studiourile televiziunilor se face zi de zi caterincă pe subiectul acesta. Dar încă o dată, ca să fie clar, n-am avut nici cea mai mică intenție să insult pe cineva. Dar pe mine are dreptul să mă deranjeze ceva din partea presei?

Ce anume?

Cineva l-a întrebat pe Andrei Nicolescu după meci despre chestia asta.

Și? Foarte bună întrebarea.

Da? În loc să întrebe despre meci, despre echipă! Momentul deosebit de dinainte de meci n-a fost mediatizat, oare de ce?

Te referi la videoul în memoria victimelor de la Colectiv?

Da! S-a mai făcut așa ceva pe vreun stadion în acești 9 ani?

„Sunt primul crainic care le zice Steaua”

Dacă tu ai avut ideea, felicitări, dar acest lucru nu înseamnă că anulează ce ai zis la pauză, la adresa patronului FCSB.

O glumă, făcută cu mult respect. Dacă cineva s-a simțit insultat, îmi pare rău. Eu nu-mi permit să jignesc Steaua.

Adică FCSB!

Steaua! Eu sunt primul crainic de stadion care îi spune Steaua, iar celor din Liga 2 le spun CSA Steaua. Îi respect suficient de mult pe cei cu care am jucat miercuri pentru a nu-mi permite să-i insult. Pot să fiu suspectat de orice, dar nu de lipsă de respect la adresa rivalilor noștri. Noi fără ei n-am exista, ei fără noi la fel. Eu n-aș iubi Dinamo atât de mult cât o iubesc dacă n-ar exista Steaua.

Andrei Nicolescu spunea că va urma o ședință. A avut loc?

Ne-am întâlnit și am discutat cu toții, da.

S-a luat vreo măsură, ai fost mustrat?

Da, dar ce Dumnezeu, credeați că o să fiu dat afară pentru așa ceva? Repet, o glumă, nimic grobian, nimic insultător. Înțeleg, de fapt, că domnul Gigi Becali, care are un simț al umorului dezvoltat, nici nu s-a supărat. Cel mai supărat a fost MM Stoica și sunt surprins fiindcă el e un tip cu un umor deosebit.

Andrei Nicolescu a criticat dur gestul făcut la pauza meciului Dinamo - FCSB

Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo, a condamnat gestul crainicului și a anunțat că vor fi luate măsuri.

„E inadmisibil ce a făcut crainicul. Vom avea o ședință si trebuie sa luăm măsuri! Înțeleg că el vine dintr-o zonă artistică, dar astfel de glume sau ce a vrut sa zică nu-și au rostul aici.

Dinamo nu acceptă astfel de momente. Dacă cerem respect, atunci primul care nu ne-a respectat pe noi a fost chiar crainicul nostru”, a declarat Andrei Nicolescu.