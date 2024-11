OȚELUL - FC BOTOȘANI 0-0. Dorinel Munteanu (56 de ani) și-a criticat jucătorii pentru evoluția din partida ce a contat pentru etapa #16 din Liga 1.

Gălățenii au ajuns la 8 remize în acest sezon și continuă să rămână fără victorie încă din luna august.

OȚELUL - FC BOTOȘANI. Dorinel Munteanu: „Este un blocaj psihic la echipă”

Munteanu s-a declarat dezamăgit de prestația eleviilor săi, însă a precizat că până la iarnă nu poate face schimbări la echipă.

De asemenea, acesta i-a „taxat” pe David Maftei și pe Vasilije Djuric, cel ce a fost înlocuit încă din minutul 42.

„Nu sunt mulţumit nici de punct, nici de joc. Ne-am propus altceva, am crezut că reacţia echipei va fi alta. Probabil că este un mic blocaj psihic la echipă, dar îl vom trece. Azi s-au întâlnit două echipe care au făcut antijoc. Nu ne-a ieşit absolut nimic. Un rezultat echitabil. Trebuia să-l schimb şi mai repede (n.r. pe Djuric). Aştept foarte mult de la jucătorii pe care i-am adus şi el nu s-a ridicat la cerinţele mele absolut deloc. A jucat foarte slab. Trebuia să-l schimb mai înainte.

Maftei e un jucător acum protejat de toată România. Nu ştiu unde va ajunge Maftei, dar sub nicio formă nu este atent la ceea ce se cere în fotbalul modern: disciplina tactică. Este în lumea lui. Am discutat cu el în meciurile trecute, dar sunt obligat să-l bag (n.r. pentru regula U21), dar sper să fie mai multă răbdare cu el.

Am intrat foarte mult în polemica acestor suporteri ai echipei, nu mă aşteptam la mai multă lume. Este şi frig, iar suporterii noştri sunt mai comozi, sunt nemulţumiţi de rezultate. Cu ceea ce avem, noi încercăm să-i readucem la stadion. Când am promovat din Liga 3 în Liga 2, am reuşit să facem să fie stadionul plin, iar de atunci sunt tot mai puţini.

Dacă vor să mai vină la stadion, bine, dacă nu, noi tot ne facem treaba. Cu CFR, sunt convins că iar nu se va umple stadionul, nu vom avea susţinerea suporterilor aşa cum trebuie, dar asta nu e vina lor, ci a noastră. M-am convins de mulţi jucători ce potenţial au. N-am ce să fac, cu ei merg până în iarnă”, a declarat Munteanu, după meci, conform orangesport.ro.

Pentru Oțelul urmează un nou meci pe teren propriu, restanța cu CFR Cluj din etapa #6, programată luni, cu începere de la ora 21:00.