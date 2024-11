Marius Măldărășanu (49 de ani) a răbufnit la conferința de presă premergătoare duelului cu Universitatea Craiova.

Tehnicianul celor de la Hermannstadt a fost întrebat despre plecarea de la echipă și despre o posibilă înlocuire cu Adrian Mutu (45 de ani).

FC Hermannstadt traversează o perioadă dificilă, după ce a ajuns la 5 înfrângeri consecutive în Liga 1.

Întrebat la conferința de presă despre posibila demitere de la Hermannstadt și înlocuirea sa cu Adrian Mutu, tehnicianul sibienilor a răbufnit.

„De ce nu îl sunaţi pe Mutu să îl întrebaţi? Şi eu am fost sunat, şi el! De ce nu vorbim de meciul cu Craiova? Nu ai venit niciodată când au fost lucrurile OK.

Ai venit când sunt lucrurile rele, pui numai întrebări tendenţioase, deja exagerezi! Sunt şi alţi jurnalişti aici, dar tu exagerezi. E normal dacă se ia în calcul despărţirea de antrenor. Mutu să fie o soluţie, poate şi eu după ce voi pleca de aici voi fi o soluţie”, a declarat Marius Măldărășanu

Adrian Mutu: „Dacă lucrurile se schimbă în bine, de ce nu?

Liber de contract încă din primăvara acestui an după demiterea de la CFR Cluj, „Briliantul” a transmis că se gândește la revenirea pe banca tehnică.

Adrian Mutu a lămurit care este situația legată de negocierile cu Hermannstadt și a transmis că ar putea să ajungă pe banca tehnică a sibienilor în cazul în care Daniel Niculae ar prelua rolul de președinte al echipei. Acesta a rămas vacant după plecarea din vară a lui Dani Coman.

„Nu am vorbit cu cei de la Hermannstadt. Probabil a apărut că ei sunt în discuții cu Daniel Niculae, cu care eu am lucrat foarte bine… probabil de aceea. Nu neg faptul că, dacă acum 2-3 luni am spus nu… probabil dacă Niculae s-ar duce acolo ceva, ceva se întâmplă în bine.

Atunci aș putea să mă gândesc pentru că, dacă lucrurile se schimbă în bine, de ce nu? Aici este o chestie de stabilitate. Este un risc, dar aceasta este cariera noastră a antrenorilor. Este o echipă care a stat la mijlocul clasamentului, a bătut la ușile play-off-ului. Și la CFR Cluj era riscul pentru că acolo tot timpul trebuie luat campionatul…

Dacă te uiți pe partea pozitivă, în cariera de antrenor trebuie să își asumi și astfel de riscuri. Nu joacă rău, am văzut și meciul cu Rapid. Cred că lucrurile ar fi stat diferit dacă nu rămâneau în 10. Din iarnă aș prelua, vorbesc în general, orice echipă”, a spus Adrian Mutu, potrivit fanatik.ro

Clasament Liga 1

Loc/Echipa Meciuri Puncte 1. Universitatea Cluj 15 30 2. Dinamo București 15 24 3. CFR Cluj 14 23 4. Petrolul Ploiești 15 23 5. Universitatea Craiova 15 22 6. FCSB 14 21 7. Rapid București 15 20 8. Poli Iași 15 20 9. Sepsi Sf. Gheorghe 15 19 10. Oțelul Galați 14 19 11. UTA Arad 15 18 12. Unirea Slobozia 15 18 13. Farul Constanța 15 17 14. Gloria Buzău 15 13 15. FC Hermannstadt 15 13 16. FC Botoșani 14 12