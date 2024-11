Dorinel, implicat într-un nou scandal Antrenorul Oțelului, amenințat de ultrași: „Hai să ne omorâm aici, dacă vrei”

Dorinel Munteanu a intrat în conflict cu fanii Oțelului la finalul meciului cu FC Botoșani, scor 0-0.

Antrenorul gălățenilor a fost nemulțumit de scandările galerie la adresa sa.

Oțelul Galați este fără victorie de nouă meciuri în campionat și Cupa României. Echipa antrenată de Dorinel Munteanu a părăsit zona de play-off.

Munteanu înșiră scandalurile la Galați

Oțelul Galați n-a mai obținut o victorie în campionat de 8 etape, iar fanii par să-și fi pierdut răbdarea cu antrenorul Dorinel Munteanu.

La finalul partidei Oțelul-FC Botoșani, scor 0-0, Dorinel Munteanu s-a certat cu unul dintre liderii ultrașilor. Pe antrenorul Oțelului l-au enervat scandările galeriei, dar și faptul că tribunele sunt tot mai goale la partidele gălățenilor.

Potrivit orangesport.ro, martorii susțin că unul dintre ultrași i-ar fi strigat antrenorului „Hai să ne omorâm aici , dacă vrei”.

„Am intrat mult în polemica acestor suporteri, în cea a celor care susţin această echipă. Unii sunt nemulţumiţi de rezultate, unii consideră că aceste rezultate au venit în urma unor valori ale lotului sau finanţări supraevaluate sau poate nu ştiu eu aceste lucruri. Noi, cu ce avem, încercăm să-i readucem la stadion.

Am reuşit, în Liga 3, când am promovat în Liga 2, să fie stadionul plin. De atunci, tot mai puţini sunt. Nemulţumirea le-o accept, dar ăsta e potenţialul nostru la momentul de faţă, potenţialul meu ca antrenor ca s-o menţin, pentru că am început acest retur de campionat regulat cu stângul şi nu voiam aşa.

Sunt mult lucruri care se bat cap în cap, dar nu mai vreau să comentez despre suporteri, despre galerie. Dacă doresc să vină la stadion, bine. Dacă nu, noi tot ne facem treaba”, a declarat Dorinel Munteanu la finalul meciului cu FC Botoșani.

5 puncte în 8 etape a obținut Oțelul Galați, echipă care a părăsit zona play-off în Liga 1

Dorinel Munteanu l-a enervat pe Ilie Dumitrescu: „Stai puțin, de unde și până unde?”

Dorinel Munteanu a făcut o serie de afirmații care l-au supărat pe colegul din Generația de Aur, Ilie Dumitrescu. Munteanu a spus, după eșecul cu U Cluj, scor 0-2, că „mulți oameni din fotbalul românesc se bucură de eșecul Oțelului Galați”.

„Acum trebuie să ne scuzăm dacă susținem pe cineva? Stai puțin, de unde și până unde? Eu am fost antrenor la Galați, am amintiri frumoase de acolo. Trebuia să nu comentăm gestul ăla, când l-a luat de gât pe jucător. Ce trebuia să spun?

„Cu bucuratul... Nu am de ce. Nu avem cum să nu vorbim de bine de proiectul de la Galați, e prima înfrângere. Era supărat, era afectat. Dar îi mai transmit o dată: dacă mai face o dată așa, o să am aceeași reacție, Dorinel Munteanu! ”, declara Ilie Dumitrescu la la emisiunea Fotbal Club de la DigiSport.