„Meciul a fost la discreția noastră” Dorinel Munteanu, dezamăgit de ocaziile imense ratate de Sepsi: „Nu le întâlnești în fiecare zi”. Ce spune despre Oberlin

UTA Arad - Sepsi 1-1. Dorinel Munteanu (56 de ani) a tras primele concluzii după un nou meci fără succes.

Tehnicianul covăsnenilor e dezamăgit de ocaziile mari ratate, mai ales într-un meci pe care l-au dominat.

Egalul de la Arad a adus primul punct pentru Sepsi în acest play-out, fiind singura echipă fără succes în această fază a campionatului.

UTA Arad - Sepsi 1-1 . Dorinel Munteanu: „Meciul a fost la discreția noastră”

„Atât în prima, cât și în a doua repriză cred că echipa mea a jucat foarte bine. Meciul a fost la discreția noastră, am avut foarte multe ocazii.

Din nou am făcut cadou un penalty, nu ne-am atins obiectivul și de asta sunt puțin supărat, azi trebuia să luăm trei puncte.

Chiar dacă am pierdut meciul trecut cu 4-1 cu Farul, echipa a jucat foarte bine 60 de minute, au fost doar greșeli personale, azi am corectat ceea ce am greșit atunci, dar le-am dat ocazii să fie periculoși.

Cu asemenea ocazii nu te întâlnești în fiecare joc, trebuia să câștigăm, poate nici norocul n-a fost de partea noastră, o să facem tot posibilul în partidele următoare să adunăm puncte, pentru că suporterii merită, toată lumea merită”, a declarat Dorinel Munteanu, la Digi Sport.

Dorinel Munteanu, despre Oberlin

Antrenorul lui Sepsi a avut doar cuvinte de laudă adresa jucătorului elvețian.

„El are o constanță în joc foarte bună, e jucător de echipă, cu un caracter deosebit, cum sunt și mulți alții, dar are și lacune pe care trebuie să le punem foarte rapid la punct.

Sper să nu fie prea târziu, mai sunt 4 meciuri, inclusiv cu Oțelul, care este foarte greu, trebuie să le câștigăm, se poate întâmpla orice. Întâi să ne salvăm și apoi vedem dacă ne batem pentru vreun alt obiectiv”, a mai spus Munteanu, la finalul partidei.

