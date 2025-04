„A forțat puțin” Haruț îl acuză pe Costache că a simulat la faza penalty-ului: „A apărut de nicăieri” + Dumitrescu: „Am dominat clar”

UTA - SEPSI 1-1. Denis Haruț (26 de ani), fundașul oaspeților, consideră că Valentin Costache (26 de ani) a simulat la faza în urma căreia gazdele au primit penalty.

Fundașul Andres Dumitrescu (24 de ani) crede că Sepsi merita să câștige meciul de la Arad: „Am dominat clar, cu tot respectul pentru ei”.

Sepsi rămâne fără victorie cu Dorinel Munteanu pe banca tehnică: după trei înfrângeri, echipa a plecat cu un punct de la Arad.

UTA - SEPSI 1-1 . Denis Haruț: „Costache a forțat puțin”

În minutul 33, Costache a încercat să-i „fure” mingea lui Haruț în careul lui Sepsi. Fundașul oaspeților, care nu l-a văzut, l-a lovit puternic în gambă, iar arbitrul Szabolcs Kovacs a dictat penalty, după ce a revăzut faza pe monitorul VAR.

„E un punct de plecare de pe urma căruia putem să construim, am scăpat de această pasă proastă, au fost câteva meciuri legate în care nu am reușit să adunăm puncte.

Atitudinea băieților s-a văzut, am luptat până în ultimele momente, am avut și ocazii. N-am reușit să câștigăm, dar am încredere în băieți și munca noastră. Am fost mai determinați, ăsta e secretul, caracterele puternice acum se văd și de aici va începe să fie bine.

Normal că sunt dezamăgit (n.r. - pentru penalty-ul pe care l-a comis). În prima fază a venit alt jucător, l-am văzut cu coada ochiului, pe Costache nu l-am văzut, a apărut de nicăieri, din câte am înțeles, a forțat puțin. Acum nu mai contează, asta este.

Se joacă de la meci la meci, toate echipele vor să scape de baraj, de retrogradare. Sunt lupte, meciuri încrâncenate, sper să ieșim din această zonă.

Cred că se vede de la meci, am progresat un pic, trebuie să o facem fiecare în parte, apoi echipa va progresa 100%. Suntem pe drumul cel bun”, a declarat Haruț la Digi Sport.

Andres Dumitrescu: „Am dominat clar, cu tot respectul pentru UTA”

Dumitrescu crede că Sepsi a fost echipa mai bună și merita să obțină prima victorie din play-out.

„Gândim pozitiv, n-avem decât să mergem mai departe, am făcut un meci bun astăzi, trebuie să ai și puțină șansă sau mai multă concentrare la finalizare. Și UTA a fost o echipă solidă, dar a doua repriză am dominat clar, cu tot respectul pentru ei.

Mereu se poate mai mult, de asta muncim, am încredere în echipa mea, în tot ce înseamnă Sepsi și sunt convins că o vom scoate la capăt (n.r. - vor evita retrogradarea).

Mister (n.r. - Dorinel Munteanu) de când a venit aici a adus doar lucruri bune. Încearcă să ne motiveze și să ne dea din experiența dânsului ca antrenor și ca jucător. Depinde numai de noi cum punem în practică ce ne spune dânsul.

Se joacă, e o nebunie, chiar ne-am uitat la meci înainte să plecăm de la hotel. Fiecare meci este important, trebuie să ne gândim la următorul, să o luăm pas cu pas, să o scoatem la capăt”, a afirmat Dumitrescu.

Fiecare meci e ca o finală, am încercat să dăm totul, dar am jucat cu o echipă bună, care a vrut să câștige acasă și a avut suporterii de partea ei. Am muncit pentru cele trei puncte, dar am obținut unul și vom încerca să pornim de aici. N-am mai jucat niciodată într-un campionat cu play-out, fiecare meci e dificil, nivelul din Liga 1 este unul ridicat. Dimitri Oberlin, atacant Sepsi

