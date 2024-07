ROMÂNIA - BELGIA 0-2. Naționala de fotbal a României a fost învinsă de reprezentativa similară a Belgiei, într-o partidă din etapa a II-a din Grupa E de la EURO 2024.

Golurile belgienilor au fost marcate de Youri Tielemans (min. 2) și Kevin De Bruyne (min. 80).

După acest rezultat, toate cele patru formații din Grupa E au câte trei puncte, însă România rămâne lider, cu un golaveraj superior.

1. România 3-2 3 p 2. Belgia 2-1 3 p 3. Slovacia 2-2 3 p 4. Ucraina 2-4 3 p

„Tricolorii” rămân la mâna lor în acest moment: au nevoie de cel puțin un punct contra Slovaciei pentru a fi siguri de calificarea în „optimi”.

Denis Drăguș: „Ne-am ridicat la nivelul meciului”

Internaționalul român Denis Drăguș regretă faptul că România nu a putut obține nimic din acest duel, însă nu face din această înfrângere un caz, deoarece calificarea încă depinde de ei.

„Cred că am intrat un pic mai greu în meci, am luat un gol destul de repede. Cred că am arătat că puteam și noi să marcă, am avut și noi ocaziile noastre . Am întâlnit o echipă extraordinară, de o calitate incredibilă, dar cred ca ne-am ridicat la nivelul meciului.

Puteam să egalăm. Acum trebuie sa analizăm, să vedem ce facem la următorul meci, să mergem și să ne calificăm.

România trebuie să sufere până la ultimul meci. Ne-am obișnuit așa, să ne fie greu . Da, am încredere în echipă. E ok. Am pierdut un meci, cu o echipa foarte bună. Tebuie să luam lucrurile pozitive și asta este. Mergem mai departe, să ieșim din grupe.

Fanii, senzaționali. Nu cred că am văzut ceva asemănător la alte echipe de la EURO ”, a declara Denis Drăguș după meci, la Pro TV.

Programul României în Grupa E: