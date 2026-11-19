Dumitru Dragomir, 80 de ani, a dezvăluit că discută cu Florin Tănase, 31 de ani, despre un proiect imobiliar evaluat la aproximativ 30 de milioane de euro.

Planul vizează construirea a 303 apartamente într-o zonă din București pe care fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal o consideră una dintre cele mai atractive din Capitală.

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Dragomir a explicat că fostul fotbalist de la FCSB poartă negocierile cu fiul său, cel care urmează să decidă dacă proiectul va fi realizat în această formulă.

Dragomir, afacere de 30 de milioane de euro cu Florin Tănase

Ex-oficialul Ligii a precizat că are deja mai multe investiții imobiliare în desfășurare și că nu dorește să se implice personal într-un nou șantier.

„Am acum un proiect în care Tănase vrea să intre. I-am spus fiului meu: «Băi, fratele meu, hai să vedem. Dacă vrei să i-l dai, dă-i-l. Dacă nu, nu!».

Este vorba despre 303 apartamente, într-o zonă extraordinară, care va ajunge precum zona de Nord. Tănase discută cu fiul meu, iar el hotărăște”, a declarat Dragomir pentru fanatik.ro.

Acesta a povestit că a luat în calcul și varianta de a dezvolta proiectul împreună cu fiul său, însă numărul investițiilor aflate deja în lucru l-a făcut să renunțe la idee.

„La un moment dat i-am spus fiului meu: «Hai, măi tată, să-l facem noi!». Apoi mi-a răspuns: «Începem acum trei, acesta ar fi al patrulea. Te descurci? Eu stau pe șantier». I-am spus: «Bă, nu!».

Mai începe acum și proiectul de pe Iancu Nicolae, și cel de la Ana Aslan, și cel de pe Lacul Pantelimon. Mi-e greu să le duc pe toate”, a explicat fostul șef al LPF.

Afacerea imobiliară cu Florin Tănase, evaluată la 30 de milioane de euro

Întrebat dacă ia în calcul să îi vândă proiectul jucătorului, Dragomir a răspuns: „Nu! El să-l facă, iar mie să-mi dea cât spune notarul”.

Valoarea estimată a investiției este de 30 de milioane de euro. Potrivit lui Dragomir, partea care i-ar reveni ar putea ajunge la cel mult 25% din proiect, ceea ce, în exemplul oferit de acesta, ar însemna aproximativ 70-75 de apartamente din totalul de 303.

„Un procent de până în 25%. Din valoarea proiectului! De exemplu, la 303 apartamente, mie îmi dă 70-75 de apartamente”, a precizat Dragomir.

Ce include proiectul lui Dumitru Dragomir

Fostul președinte al LPF a detaliat și ce ar pune la dispoziția lui Tănase pentru realizarea investiției. Pachetul ar include terenul, documentația urbanistică, autorizația de construire, proiectul tehnic și avizele necesare.

Dragomir susține că terenul a costat patru milioane de euro, iar cheltuielile pentru documentație și celelalte componente ale proiectului depășesc 1,5 milioane de euro.

„Îi dau PUZ-ul, pentru care stai doi ani, terenul, pe care am dat patru milioane. Apoi, autorizația de construire, proiectul, cu toate avizele. În afară de teren, care a costat patru milioane, restul costă peste 1,5 milioane. Sunt proiecte de instalații, electrice, care costă mult”, a afirmat acesta.

Dragomir a descris amplasamentul drept unul deosebit de valoros și a făcut referire la apropierea de lac și la infrastructura rutieră din zonă:

„Este cel mai bun teren al lui Gigi Becali, pe care l-am luat eu. Din cartierul acesta, de la biserica lui Gigi către lac. Are bulevard de 24 de metri, bulevard de 12 metri și lac în față”.

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