Simona Radiș (27 de ani), una dintre cele mai titrate canotoare ale României, a anunțat că intenționează să ia o pauză de doi ani după Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

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Cerută recent în căsătorie de Leontin Nuțescu (22 de ani), și el canotor, Simona Radiș a afirmat că își dorește să acorde mai mult timp vieții personale și ia în calcul inclusiv posibilitatea de a deveni mamă.

Simona Radiș vrea să ia o pauză după Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028

„Planul meu pentru viitor este unul destul de simplu. Îmi doresc foarte mult să merg la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, după care îmi doresc o pauză. Fiindcă am muncit atâția ani fără să iau nicio pauză și corpul și psihicul resimte acest lucru. Probabil un an-doi.

În această perioadă mi-ar plăcea - Doamne, ajută! - să fac și un copil. Iar dacă psihicul mă va ajuta, mi-aș dori să revin pentru următoarea ediție de jocuri în 2032 la Brisbane”, a declarat Radiș, citată de gsp.ro.

Simona Radiș: „Avem o viață foarte monotonă”

Canotoarea a vorbit și despre programul intens pe care îl are în pregătirea pentru Jocurile Olimpice.

„Dimineața vâslim undeva la două ore și jumătate, în kilometri aș spune 20-22 de km. Atât cât ne permite vremea. Dacă plouă sau este ceață prea densă, rămânem în sală și vâslim pe simulatoare.

Avem o viață foarte monotonă. Canotajul cred că este printre cele mai monotone sporturi

Al doilea antrenament este după-amiază, undeva la 3:30. Constă în bicicletă, care nu este ușoară plimbare, este pe forță și wataj, după care intrăm în sala de forță și tragem de haltere”, a concluzionat Simona.

În această vară, Radiș a câștigat trei medalii de aur la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Amsterdam: în probele de dublu rame feminin, 8+1 feminin și 8+1 mixt, stabilind și un record în istoria canotajului.

Și-a mai trecut în palmares două medalii de aur, cucerite la Campionatele Europene de la Varese în proba de dublu rame, alături de Adriana Adam, și în cea de 8 + 1 feminin.

De-a lungul carierei, Simona a adunat trei medalii olimpice. Prima a fost aurul cucerit la Tokyo, în 2021, la dublu vâsle, iar la Paris, în 2024, a obținut aurul la 8+1 feminin și argintul la dublu vâsle.

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