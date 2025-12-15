Florin Tănase (30 de ani) ar fi câștigat o sumă exorbitantă din vânzarea de apartamente în complexul său din Nordul Capitalei.

Mai mulți fotbaliști și-au achiziționat apartamente de la fotbalistul celor de la FCSB.

Florin Tănase și Florin Vulturar au dezvoltat un proiect imobiliar ce presupune construirea a patru blocuri de lux în Pipera.

Florin Tănase a câștigat o sumă uriașă din afaceri imobiliare: „Au vândut aproape tot”

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a dezvăluit suma uriașă pe care Florin Tănase ar fi obținut-o din afaceri imobiliare:

„Tănase să știi că a făcut patru blocuri împreună cu Vulturar. Au făcut patru blocuri și au luat vreo 20 de milioane. Au vândut aproape tot. Bine, ăsta va fi cartierul cel mai… Ca Nordului”, potrivit fanatik.ro.

Mai multe apartamente din ansamblul rezidențial al jucătorului de la FCSB au fost cumpărate de oameni implicați în fotbal.

Până acum, Deian Sorescu, Andrei Cordea, Tony da Silva sau Risto Radunovic au devenit proprietarii unuia dintre imobilele construite de „tricolor”.

Românul îşi doreşte siguranţa spaţiului unde locuieşte. Vreau să fie un proiect premium, spaţios Florin Tănase, în vară

Complexul de lux dezvoltat de Florin Tănase

Un apartament de tip studio în complexul lui Florin Tănase are aproximativ 70 mp, ia cele mai mai spațioase sunt dotate cu 4 camere și ajung până la 415 mp.

„SPAȚIUL. Vreau ca oamenii care vin aici să aibă loc. Familiilor, cuplurilor tinere și celor care iubesc liniștea și luxul, în același timp.

Nu am vrut să tăiem din mp ca să iasă mai multe unități. Noura este despre calitate, nu cantitate. Alege să fii campion în stilul tău de viață”, este descrierea pe care Florin Tănase a lăsat-o pe site-ul ansamblului rezidențial, Noura Development.

Deși complexul nu este finalizat, apartamentele au fost scoase la vânzare. Prețurile locuințelor încep de la 120.000 de euro și pot ajunge până la 700.000 de euro.

127 de apartamente și 150 de locuri de parcare se află în complexul lui Florin Tănase

