Elvir Koljic, prețul real  Rapid a anunțat cu cât a plusat la transferul lui Koljic: „Am procedat fair”

Rapid a dezvăluit câți bani a oferit în plus pentru a-l convinge pe Mihai Rotaru să îl lase pe atacant în Giulești.

Victor Angelescu a declarat că Rapid a oferit „cu 50.000 de euro mai mult” față de oferta celor de la FCSB.

Elvir Koljic a ajuns la Rapid în schimbul a 250.000 de euro, după ce FCSB a renunțat în ultimul moment la transfer și din cauza dosarului medical complicat al atacantului.

Culisele „afacerii” Elvir Koljic

Elvir Koljic a fost la un pas de FCSB, însă atacantul bosniac a ales în ultimul moment Rapidul.

Chiar dacă se credea că șefii Rapidului l-au deturnat pe Koljic, patronul campioanei FCSB a declarat că el a fost cel care a renunțat la transferul jucătorului.

Victor Angelescu a dezvăluit suma oferită în plus Craiovei pentru Koljic.

„Eu cred că am procedat fair. Ni s-a spus că nu sunt bătute în cuie lucrurile (n.r. - cu cei de la FCSB). Am făcut oferta pentru club și jucător, și au acceptat-o.

Nu am dat mai mult. Cred că am dat 50.000 de euro în plus față de FCSB”, a declarat Victor Angelescu la Liga DigiSport.

Becali, deranjat de „metodele” rivalului Dan Șucu

„Chestiunile astea mie nu mi plac. Dacă văd că un jucător e aproape, face vizita medicală... Nu se face asta. Doar că eu deja renunțasem la el, ca atare gestul e deranjant.

Nu că l-a furat, că n-a furat nimic, eu renunțasem , el nu mai știa, ca dovadă a licitat. Așa ceva nu se face.

La Bîrligea, eu semnasem deja contractul cu CFR și ei încercau să deturneze jucătorul. Asta chiar că nu se face. Dacă l-am semnat... Nu este în regulă. Dar e problema lui.

Dacă el (n.r. - Dan Șucu) așa vede loialitatea și respectul în afaceri, e problema lui. Eu nu o văd așa și zic că e greșit, dar nu sunt supărat.

Ei au vrut să sară, să vină peste noi și, până la urmă, au luat o marfă la care noi renunțasem deja. Și eu sunt adeptul concurenței, dar până la o limită de bun-simț”, a declarat Gigi Becali.