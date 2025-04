Ancelotti are zilele numărate Presa din Anglia a anunțat când ar putea să plece antrenorul de la Real Madrid

Carlo Ancelotti (65 de ani) este așteptat să o părăsească pe Real Madrid după finala Cupei Spaniei, cu Barcelona.

Anunțul a fost făcut de presa din Anglia, la nici 24 de ore după eliminarea „galacticilor” din UEFA Champions League.

Tehncianul italian ar putea fi instalat în funcția de selecționer al naționalei Braziliei.

După mai bine de un deceniu, Real Madrid și Barcelona se vor duela în ultimul act al Cupei Spaniei.

Partida se va disputa pe 26 aprilie și ar putea reprezenta ultimul meci al lui Carlo Ancelotti pe banca tehnica a echipei de pe „Santiago Bernabeu”.

Carlo Ancelotti ar putea pleca după finala Cupei Spaniei

„Antrenorul lui Real Madrid, Carlo Ancelotti, este așteptat să părăsească clubul după finala Copa del Rey din 26 aprilie”, anunță skysports.com.

În ciuda faptului că a fost eliminată din Liga Campionilor, Real Madrid este în continuare angrenată în lupta pentru titlu.

Campioana en-titre e la 4 puncte în spatele Barcelonei, iar după finala Cupei mai are de jucat cinci meciuri în La Liga, inclusiv un „El Clasico”, iar o plecare a lui Ancelotti până la finalul sezonului ar fi o mare surpriză.

30 iunie 2026 este ziua în care lui Ancelotti îi expiră contractul cu Real Madrid

Sursa citată mai menționează faptul că Ancelotti ar putea deveni noul selecționer la Braziliei, imediat după ce se va despărți de Real Madrid.

Seleção l-a curtat în mai multe rânduri pe tehnicianul italian, iar acum ar fi momentul oportun pentru a-l numi în funcție, după demiterea lui Dorival Junior (62 de ani).

Ancelotti, nesigur în legătură cu viitorul său pe Bernabeu

La conferința de după meciul dintre Real Madrid și Arsenal, Carlo Ancelotti a vorbit despre eliminarea dureroasă suferită de „galactici”, precum și despre ce se va întâmpla în continuare.

Întrebat despre viitorul său pe banca lui Real Madrid, tehnicianul italian a răspuns:

„Acum luptăm pentru La Liga, avem finala Copa del Rey, avem Cupa Mondială a Cluburilor... Este un sezon fără sfârșit, dar trebuie să te ridici; este o altă parte a fotbalului cu care nu suntem obișnuiți. Viitorul meu? Nu știu care va fi viitorul meu și nu vreau să știu...”, a spus Ancelotti, conform marca.com.

Analiza eșecurilor din dubla manșă

Carlo Ancelotti este un antrenor cu multă experiență, astfel că această eliminare nu a venit ca un șoc pentru tehnicianul italian.

Cel mai titrat antrenor din istoria Champions League a vorbit despre ambele partide din sferturile competiției, recunoscând că Arsenal a meritat pe deplin calificarea.

„Pentru a schimba dinamica, aveam nevoie de ceva, poate de penalty-ul pe care ni l-au luat... Ceva, aveam nevoie de ceva. Dar trebuie să fim sinceri, Arsenal a meritat calificarea ​​în ambele meciuri. Fotbalul are o latură fericită și una tristă. Am văzut partea fericită de multe ori, astăzi am primit partea tristă”, a adăugat Ancelotti, conform aceleiași surse.

