Gigi Becali (68 de ani), patronul celor de la FCSB, a declarat că și-ar dori să-l aducă pe Ianis Hagi (28 de ani) la formația pregătită de Laurențiu Reghecampf (51 de ani)

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Internaționalul român nu beneficiază de prea multe minute la Alanyaspor, echipă care ocupă locul 13 în campionatul Turciei.

Gigi Becali îl vrea pe Ianis Hagi la FCSB: „Să vină la mine. La orice oră”

Patronul roș-albaștrilor consideră că mijlocașul ofensiv ar avea evoluții mai bune în campionatul României, unde ar fi aproape de familie.

„Ianis să vină la mine. La orice oră. Unul e Ianis în România, altul e în străinătate. Are drag de țara lui, el e om să stea cu familia aici. Ianis, dacă vine în România, e de 5 ori mai valoros.

Aici se simte el bine, cu familia lui, cu părinții lui, cu socrii lui, cu sora lui. Vorbesc cu Hagi. Pentru mine ar fi extraordinar Ianis”, a declarat Gigi Becali.

FOTO. Bosnia - România 2-1, partidă în care Ianis Hagi a evoluat 64 de minute

Becali a vorbit și despre relația pe care o are cu fiul selecționerului României și a explicat de ce nu l-ar critica public dacă acesta ar ajunge la FCSB.

„Pe Ianis îl iubesc atât de mult, că nu o să-i spun nici măcar un cuvânt. Nu am întâlnit un copil cu respect atât de mare față de părinți. Am stat cu ei la masă și am văzut.

Pe Ianis îl iubesc și nu am cum să-l critic. Nu aș suporta să-l văd cu capul în jos pe Ianis. Îmi place de el.

Ianis are calitate, dar scade din calitatea lui între străini. Sunt oameni și oameni. Sunt unii oameni care sunt puternici aici, pe pământul lor”, a mai spus Becali.

Declarațiile lui Gigi Becali vin după ce Gică Popescu i-a sfătuit pe internaționalii români care nu evoluează constant la echipele de club să își găsească alte formații, inclusiv în Liga 1.

„Nu e un alt sfat în afară de a merge undeva să joace. Dacă nu sunt alte posibilități în străinătate, chiar și în campionatul României, pot veni aici, pot juca 6 luni sau un an de zile.

Jucând bine, pot încerca să meargă la o echipă dintr-un campionat străin de un nivel mult mai ridicat”, a declarat Gică Popescu, în direct la Antena 1, conform as.ro.

240 de minute a adunat Ianis Hagi în cele 8 meciuri disputate în campionatul Turciei în acest sezon, în care a oferit o pasă decisivă și nu a marcat niciun gol.

Întrebat dacă există posibilitatea ca Ianis Hagi să revină la Farul, Gică Popescu a răspuns:

„Nu îl putem plăti, ar trebui să dăm afară jumătate de echipă ca să plătim un jucător ca Ianis sau ca cei care nu joacă la echipele de club.

Aceasta este o mare problemă a jucătorilor care evoluează în străinătate, pentru că sunt obișnuiți cu un anumit nivel salarial, iar în campionatul nostru, cel puțin de la locul 3 în jos, nu pot primi astfel de salarii”, a mai spus Gică Popescu”

Mijlocașul ofensiv a plecat din campionatul României în vara anului 2019, când a fost transferat de Genk în schimbul sumei de 4,7 milioane de euro.

Ulterior, internaționalul român a mai evoluat pentru Rangers, Deportivo Alaves și Alanyaspor.

În prezent, Ianis Hagi este cotat la 1,8 milioane de euro, conform Transfermarkt.

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