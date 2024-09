Emil Săndoi (59 de ani) a tras primele concluzii, după debutul cu dreptul pe banca celor de la Poli Iași, 2-0 cu Universitatea Craiova.

La finalul partidei din Copou, noul antrenor al celor de la Poli Iași a transmis că înaintea meciului cu Craiova a fost nemulțumit, deoarece vremea a fost foarte urâtă, iar moldovenii nu s-au putut antrena.

POLI IAȘI - CRAIOVA. Emil Săndoi: „Am fost nemulțumit înainte de acest joc”

De altfel, ploaia și terenul greu au fost principalul inamic al celor două echipe pe parcursul reprizei secunde, lucru remarcat și de Emil Săndoi.

„În prima repriză terenul a fost OK și s-a putut juca normal. Din păcate, din a doua repriză au început să apară problemele.

Vă spuneam că și eu am fost nemulțumit înainte de acest joc, pentru că de când am venit în 4 zile nu am putut să fac antrenamentele, vremea a fost foarte urâtă, a plouat.

Poate și de asta în a doua repriză a trebuit făcut un efort imens din partea jucătorilor noștri pentru a încerca să păstreze rezultatul și să obținem ceva pozitiv din acest meci”, a declarat Emil Săndoi la Prima Sport.

Emil Săndoi: „Am avut câteva ocazii monumentale”

Tehnicianul moldovenilor a vorbit despre ocaziile uriașe ratate de elevii săi în prima repriză, în special cele ale lui Kamberi.

„ Cred că a fost o primă repriză în care am avut câteva ocazii monumentale . Kamberi cred că a mai avut alte două ocazii, la fel și Ștefanovic. Puteam să facem diferența în fazele acelea.

Din păcate pentru noi am inceput destul de dificil repriza a doua. Am avut și niste probleme. Todoroski a acuzat ceva probleme medicale la pauza meciului, dar a zis că poate să continue. Poate și din cauza terenul am reușit sa ieșim foarte rar din preajma careului nostru”, a adăugat Săndoi.