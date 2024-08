Emilie le Pennec (36 de ani), una dintre sportivele care au purtat torța olimpică și singura gimnastă franceză medaliată la gimnastică, a vorbit cu GOLAZO.ro despre cazul Sabrinei Voinea (17 ani).

Românca a ocupat locul cinci în finala de la sol, cu nota 13.700, după ce a fost penalizată cu 0,1 puncte.

Dacă gimnasta noastră nu ar fi fost depunctată, atunci ea ar fi ocupat poziția a treia, înaintea lui Jordan Chiles din SUA.

Jocurile Olimpice sunt transmise în România de Eurosport, platforma Max și TVR.

La 17 ani, Emilie le Pennec devenea campioană olimpică, la ediția Atena 2004, la paralele. Acum, franțuzoaica este expert Eurosport pe gimnastică.

Emilie le Pennec a analizat cazul Sabrinei Voinea de la Jocurile Olimpice

Emilie a fost prezentă, ca și consultant de specialitate al Canal+, la finala de la sol, cea în care România a pierdut o medalie de bronz. Aceasta era a Anei Maria Bărbosu, dar, după soluționarea favorabilă a contestației depusă de antrenoarea lui Jordan Chiles, i s-a acordat sportivei din SUA.

Fosta sportivă a acceptat un dialog cu GOLAZO.ro, în care a explicat ce a văzut din sală și cum s-ar putea soluționa această situație neplăcută din istoria gimnasticii.

Bună ziua, Emilie. Ne explici, din punct de vedere al gimnastei care s-a confruntat cu astfel de situații, finalul probei de la sol?

A fost foarte haotic. A existat o contestație, o schimbare și un clasament modificat după ce acesta fusese deja afișat pe tabela de scor. De fapt, așa se întâmplă întotdeauna acolo. E obligatoriu ca, din moment ce punctajul este afișat, antrenorul sau gimnasta să depună o contestație pentru că nu sunt de acord cu nota de start sau cea de la dificultate. Problema aici este că s-a întâmplat la ultima gimnastă. Deci, în mod normal, atunci când apare ultimul punctaj, ei bine, s-a terminat și medaliații sunt cunoscuți în mod normal... A fost un protest de ultim moment, dar trebuie să recunosc că nici măcar noi, din postura de comentatori, nu am văzut că a existat o contestație. Și cred că este la fel pentru toată lumea, pentru că și americanca, Jordan Chiles, a spus că nu a observat protestul antrenoarei ei. Deci am fost surprinși cu toții.

„S-ar putea să fie altă penalizare”

Știai, sau ai aflat între timp, de ce Chiles a primit o zecime?

Nu sunt în capul judecătorilor ca să știu cum ajustează punctajele. Sigur a fost pentru un element artistic. Ceea ce pot spune este că poți depune o contestație doar cu privire la nota de la dificultate. Adică valoarea fiecărui element pe care îl execuți și valorile legăturilor dintre ele. Acesta este scorul de dificultate. Nu poți face contestație cu privire la scorul de execuție. De fapt, din păcate, nu văd cum s-ar putea întâmpla altfel. Este treaba antrenorului să depună imediat o contestație. Nu avertizează pe toată lumea că va face asta. Trebuie să o facă rapid, trebuie să gândească rapid și să-și spună: „Acesta nu este deloc scorul de start pe care ar trebui să-l aibă în mod normal. Trebuie să anunț rapid arbitrii”. Cu siguranță este groaznic pentru Ana Maria Barbosu.

Ai comentat finala de la sol. Ți s-a părut vreo clipă că Sabrina Voinea a călcat în afara covorului?

Din ce am văzut eu în imagine, a priori, pasul ei de ieșire, nu a fost un pas de ieșire. Nu am revăzut imaginile de ieri pentru a vedea întreaga mișcare. Din punctul meu de vedere, deși am fost departe, în tribuna presei, nu am văzut-o ieșind. Apoi, se mai spune că penalizarea s-ar putea să nu fie pentru un pas afară, ci poate pentru un exces de timp. Nu am informația asta sigură.

„Ar fi o nebunie să se schimbe clasamentul”

Crezi că Sabrina își va găsi dreptatea la Tribunalul de Arbitraj Sportiv?

Nu-mi dau seama exact. Cred că Federația Internațională de Gimnastică ar putea avea ceva de spus în acest caz. Deocamdată au fost rezervați. Există un protest oficial din partea României, dar nu știu dacă ierarhia se mai poate modifica. Ar fi o nebunie să se schimbe clasamentul.

Arbitrii pot greși?

Da, fără îndoială. Ceea ce mă deranjează cel mai mult pe mine e faptul că pot exista, în continuare, aceste erori de judecată pe nota de la dificultate. Nu este doar un singur judecător arbitru care notează asta. Sunt mai mulți. Nu ai ce să faci, decât să te asiguri că nu există erori de apreciere pe nota de la dificultate. Dar, ca procedură, nu prea există altă cale, nu pot să dea în secret punctajul fiecărui antrenor. E la vedere pentru că, dacă vreodată depune un protest, să o poată face în timp ce sportivii rămân în așteptare. Nu cred că există o cale mai bună. Face parte din joc.

Emilie le Pennec. Foto: Imago

Camelia Voinea, mama sportivei noastre, a amenințat cu retragerea fiicei din gimnastică. E normal ca părinții să facă astfel de declarații în numele copiilor?

Reacția mamei ei este o reacție cu mintea înfierbântată. Pe moment, dacă nu înțelegi de ce ai o zecime de penalizare și niciunul dintre judecători nu-ți poate explica, apare frustrarea. Poți să fii furios și să faci declarații în la cald. Dar, sigur, ar fi mai bine să te temperezi și să fii echilibrat.

„Este doar judecata umană”

Momentul bucuriei și, imediat, tristeții Anei Maria Bărbosu poate fi definitoriu pentru cariera ei?

Mi-a părut foarte rău în timpul comentariului, pentru că am văzut reacția ei când a apărut scorul final și a sărit de bucurie, atât de fericită. Vedem și momentul în care Jordan Chiles află că scorul ei a fost schimbat și că urcă pe podium. Și, de fapt, românca este deja pe podium, sărbătorindu-și medalia cu steagul României, fluturând spre public. Trebuie să coboare de pe podium pentru că, în cele din urmă, nu primește medalia. Nu-mi imaginez cât de greu trebuie să fie. Dar, desigur, depinde de ea cum va „încasa” această lovitură. O poate motiva extrem de mult.

Ți s-a părut vreodată, în îndelungata ta carieră, că sportivele din SUA sunt favorizate măcar și 1%?