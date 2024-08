Ana Bărbosu și Sabrina Maneca-Voinea au ratat podiumul olimpic, azi, în finala la sol, după ce arbitrii au decis să admită o contestație a americancei Jordan Chiles și să o propulseze de pe locul 5, până pe locul 3.

Și Sabrina Maneca-Voinea a contestat nota finală, însă arbitrii au decis să nu dea curs solicitării, iar România a rămas fără medalie.

Sabrina s-a arătat extrem de dezamăgită de acțiunile arbitrilor, fiind convinsă că merita o notă mult mai mare pentru evoluția sa.

Ana Maria Bărbosu și Sabrina Maneca-Voinea au încheiat cu aceeași notă, 13.700, în timp ce Jordan Chiles terminase cu 13.666.

Bărbosu a avut dificultate 5.800, în timp ce Voinea a avut 5.900.

Jordan Chiles a făcut contestație și a primit o mărire de notă cu o zecime, fix cât să treacă peste sportivele din România.

În schimb, contestația făcută de Sabrina Maneca-Voinea nu a fost aprobată, iar medalia de bronz a rămas la americance.

Sabrina Voinea: „Au ales să le pună pe aceste sportive pe podium”

Sportiva din Constanța și-a exprimat dezamăgirea imediat după concurs.

Sabrina consideră că ar fi meritat să primească o notă mai mare la execuție, ceea ce i-ar fi permis să obțină medalia de bronz, într-un final.

Primele două locuri au fost ocupate de Rebeca Andrade - 14.166 și Simone Biles - 14.133.

„La bârnă, da, am mers puțin mai slab, dar m-am adunat foarte bine la sol. L-am făcut foarte bun, mai bun decât la Europene sau Mondiale, doar că nu știu ce s-a întâmplat. Au ales să le pună pe sportivele acestea pe podium.

[Tu ai făcut contestație și ți-a fost respinsă, americanca a făcut contestație și i-a fost acceptată] Da, exact. Eu am încercat să fac cât de bine s-a putut în fiecare zi de concurs. Astăzi mi-a reușit, mai puțin la bârnă. Am făcut liniile acrobatice cât am putut de bine, artistica mi-am făcut-o. Acum...

[Ce s-a întâmplat la bârnă?] Nu știu exact. M-am remontat, doar că...nu știu, așa au decis arbitrele. Deși nota nu a fost corectă. Trebuia să iau mult mai mult, doar că...”, a declarat Sabrina Voinea, conform TVR Sport.

Ana Bărbosu: „A fost un vis împlinit timp de câteva minute”

Nici Ana Maria Bărbosu nu a fost mai mulțumită după concurs.

Pentru câteva minute, Ana a avut medalia de bronz în buzunar, însă arbitrii au decis să admită contestația SUA și sportiva noastră a terminat pe locul 4.

„ Am fost timp de două minute pe podium , mi-am câştigat locul respectiv, am făcut cel mai bun sol din această competiţie. Sunt foarte mândră de mine, dar aceasta a fost decizia arbitrilor.

Nu ştiu de ce au luat această decizie, aşa au considerat ei, asta e, podiumul este dat deja, n-am ce să mai fac. A fost un vis împlinit pentru câteva minute, apoi arbitrii au decis altceva.

Toată lumea îşi poate da seama acum cât de greu poate fi acest moment pentru mine, am ajuns în finala olimpică, nu mă aşteptam, am încheiat chiar pe locul 4, nici la asta nu mă aşteptam.

M-am văzut acolo, pe locul al treilea, apoi s-a făcut acea schimbare şi a fost altcineva , este greu.

Eu mi-am făcut treaba cât de bine am putut, nu cred că are cineva ce să-mi reproşeze. Mi-este ruşine pentru că am mai şi urcat acolo sus. Îmi pare rău, pentru că aş fi putut duce din nou România pe podium la gimnastică.

Sunt dezamăgită de această decizie şi ştiu în inima mea că am făcut tot ce am putut. Ştiu că primul rezultat a fost... Nu vreau să trec peste calculele arbitrilor, dar ce este în inima mea este în inima mea şi vă daţi seama că mi-aş fi dorit mai mult să fie România pe locul trei decât America.