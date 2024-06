Ansu Fati Mesaj pentru Barcelona : „Sunt sută la sută apt de joc”

Ansu Fati revine la FC Barcelona, echipă care îl împrumutase la Brighton pe 1 septembrie 2023.

Fotbalistul îi asigură pe catalani că e apt fizic sută la sută, după accidentarea care l-a făcut să rateze 14 meciuri în Anglia.

Puștiul în vârstă de 21 de ani visează să înscrie primul gol la întoarcerea Barcelonei pe Camp Nou.

Mesaj pentru Barcelona : „Sunt sută la sută apt de joc”

Printre altele, într-un interviu, Ansu a vorbit despre forma sa fizică: „În acest moment sunt la sută la sută din potențial, sunt recuperat total după accidentările avute. Muncesc din greu pentru că simt că întotdeauna este loc de îmbunătățiri. Petrec multe ore în sala de forță.

Unii oameni cred că sunt încă accidentat și, de fapt, în ultimii doi ani am jucat fără să mă accidentez. Am avut o singură problemă mică și oamenii au rămas cu impresia că sunt încă accidentat. Ansu Fati

Anul trecut am jucat tot sezonul și nu am ratat niciun meci. Faptul că nu ai continuitatea pe care ți-o dorești face să fie dificil, dar am fost pregătit și am luptat până în ultimul moment”.

590 de zile a stat Ansu Fati în afara terenului din cauza accidentărilor din 2019, când a urcat la prima echipă a Barcelonei, până în prezent

De-a lungul carierei, Ansu Fati a suferit mai multe accidentări. Una dintre ele, ruptură de menisc, în sezonul 2020/2021, l-a ținut departe de gazon timp de 305 zile.



În sezonul 2021/2022, fotbalistul spaniol a adunat, în total, 131 de zile în afara terenului din cauza unor leziuni la tendon.

În ediția abia încheiată de campionat, Ansu a lipsit 69 de zile din cauza unei accidentări la gambă.

Ansu Fati revine la FC Barcelona după 9 luni petrecute în Premier League, la Brighton, echipă care a terminat sezonul pe locul 11.

Fati a marcat patru goluri în cele 27 de partide oficiale jucate pentru Brighton și îi anunță pe fanii Barcelonei că s-a întors acasă pus pe fapte mari.

Visul lui Fati: primul gol pe arena de 1,6 miliarde euro

Barcelona se va întoarce pe Camp Nou în noiembrie 2024, când lucrările de renovare la stadion vor fi finalizate în proporție de 75 la sută.

Într-un interviu acordat cotidianului Mundo Deportivo, Ansu Fati spune că își dorește ca el să fie primul fotbalist care înscrie pe arena renovată cu 1,6 miliarde euro.

„Eu am fost ultimul marcator pe Nou Camp și tot eu vreau să înscriu și la revenire. A fost o plăcere să joc pentru Brighton, dar m-am întors la clubul meu și sunt foarte fericit, a spus fotbalistul cotat la 25 de milioane de euro.

Ansu Fati nu a fost convocat la naționala Spaniei pentru turneul final al Campionatului European din Germania.

3 trofee a cucerit Ansu Fati cu FC Barcelona

Ansu Fati are încredere în Hansi Flick

Fati a vorbit și despre schimbarea de antrenor de la FC Barcelona. Catalanii vor începe sezonul cu Hansi Flick, antrenorul care a cucerit titlul mondial cu naționala Germaniei în 2014.

„Ne-am cunoscut când a venit în vizită la Brighton. Îi doresc tot binele, a venit la cel mai mare club din lume. Sunt convins că se va descurca foarte bine la Barcelon”, a spus Fati pentru Mundo Deportivo.

Ansu Fati este cel mai tânăr marcator din istoria UEFA Champions League. El a marcat în Inter Milano-Barcelona 1-2, la vârsta de 17 ani și 40 de zile.