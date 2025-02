FCSB - PAOK 2-0 (2-1 în tur). Gigi Becali (66 de ani), patronul campioanei, a anunțat noi transferuri începând din vară.

Campioana României s-a calificat după 12 ani în optimile de finală ale Europa League, unde va înfrunta pe Eintracht Frankfurt sau Olympique Lyon.

La nici 24 de ore distanță de returul cu PAOK, patronul celor de la FCSB a anunțat că în vară urmează să mai facă alte 5 sau chiar 6 transferuri și a numit jucătorii care se află pe lista neagră.

FCSB - PAOK. Patronul campioanei, după calificarea în optimile Europa League: „În vară iau 5-6 jucători”

„Șlefuiești bine, rămâi. Dacă nu, la revedere, pleci. Ștefănescu, pe care am dat 1.300.000, a jucat aseară? La revedere. Băluță, despre care am zis că e mai tare decât Coman, l-ați văzut aseară? Baeten era bun, acum nici nu se mai antrenează.

În vară iau 5-6 jucători. Le fac contracte pe un an plus doi ani. Nu ești bun (n.r după primul an), la revedere” a spus Gigi Becali.

FCSB, transferuri de 1.870.000 € în această iarnă

Lukas Zima (31 de ani), 250.000 de euro de la Petrolul

Juri Cisotti (31 de ani), 200.000 de euro, de la Oțelul

Alexandru Stoian (17 ani), 500.000 de euro, de la Farul

Ionuț Cercel (18 ani), 500.000 de euro, de la Farul

Andrei Gheorghiță (22 de ani),120.000 de euro, de la Poli Iași

Jordan Gele (32 de ani), 300.000 de euro, de la Unirea Slobozia