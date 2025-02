FCSB și CFR au remizat în runda #24 din Liga 1, scor 1-1, pe Arena Națională.

La finalul partidei, Damjan Djokovic s-a declarat mulțumit de punctul obținut, chiar dacă clujenii au avut superioritate numerică pe finalul partidei.

Mario Camora l-a contrazis, fiind de părere că CFR ar fi trebuit să obțină toate cele 3 puncte.

În minutul 77, Florin Tănase a primit al doilea cartonaș galben în meci după ce l-a călcat pe Păun, iar FCSB a evoluat în 10 jucători aproape 18 minute.

Concluziile lui Damjan Djokovic după egalul cu FCSB

După meci, Djokovic, care a trecut și pe la FCSB, a vorbit despre rezultatul obținut de CFR în deplasarea de la București și a afirmat că lupta va continua în play-off-ul Ligii 1.

„În prima repriză, un meci echilibrat, În a doua a fost un joc mai deschis. Am condus, mai ales după cartonașul roșu, puteam câștiga, dar un egal la ei acasă nu este rău.

Trebuie să gestionăm mai bine când conducem. Doar că astăzi s-au schimbat jucători, s-au schimbat pozițiile. După toate accidentările, e greu să ai o legătură în spate (n.r. referitor la relațiile de joc mijloc-apărare).

Noi, ca stil, nu prea dominăm un meci jucat 90 de minute, mai ales la ei acasă, știm ce calități au, nu este un secret că au jucători foarte tehnici, foarte buni, care depind de posesie.

Personal, cred că am ratat niște ocazii să facem mai multe puncte, e un campionat foarte echilibrat, cu echipe care înainte nu jucau atât de bine, e un campionat complicat dar avem experiența noastră și în play-off se joacă tot.”, a declarat Djokovic, la Prima Sport.

I-am felicitat, bineînțeles. Au făcut o performanță istorică și merită felicitați. Damjan Djokovic, despre calificarea celor de la FCSB în play-off-ul Europa League

Mario Camora, părere contradictorie: „Meritam victoria”

Chiar dacă Djokovic este de părere că egalul este un rezultat bun, veteranul Mario Camora a afirmat că CFR Cluj ar fi trebuit să plece cu toate cele 3 puncte de la București.

„ Am avut 2-3 ocazii mari de gol, dar nu am înscris. Din păcate, nu am luat trei puncte. E altă echipă, dar cum am spus, am meritat victoria.

Am avut mai multe ocazii. Nu țin minte o ocazie mare de la FCSB. Noi am avut două-trei. Ne-a lipsit finalizarea. Dacă ai două ocazii în deplasare, una trebuie să o transformi.

Au lipsit jucători la FCSB, dar și la noi. Din păcate nu am reușit să câștigăm cele trei puncte.”, a declarat Camora, pentru sursa citată.

Nu, nu simt niciun fel de presiune. Tensiune? Nu, nicio tensiune. În vestiar nu auzim nimic. Dacă sunt probleme, să se rezolve între noi, nu în ziare. Mario Camora, despre problemele din ultima vreme de la CFR Cluj

VIDEO. Golul marcat de Louis Munteanu în FCSB - CFR Cluj 1-1