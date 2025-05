„Soacră-mea m-a felicitat, soția a râs!” Dialog în contradictoriu Dan Udrea - Emil Grădinescu pe marginea unei replici a comentatorului din Inter - Barcelona 4-3

GOLAZO.ro a amendat ieri, într-un articol cu titlul „Grădinescu, derapaj vulgar”, o remarcă pe care comentatorul de la Prima Sport a avut-o în Inter - Barcelona.

Grădinescu respinge ideea că ar fi greșit cu ceva, se apără cu reacțiile celor din familia lui și ironizează presa care i-a amendat replica

Emil Grădinescu, comentator la Prima Sport, e din nou în centrul atenției. De data asta, pentru o reacție din timpul meciului Inter - Barcelona 4-3, disputat marți seară în semifinalele Champions League.

GOLAZO.ro, dar și alte site-uri de sport, au amendat o replică rostită de Grădinescu imediat după ce penalty-ul acordat Barcelonei, din repriza secundă, pentru un fault asupra lui Yamal, a fost transformat de VAR într-o lovitură din afara careului.

În timp ce arbitrul polonez Marciniak arăta cu degetele că a fost în afara careului în jur de 2-3 centimetri, Grădinescu n-a fost de acord cu decizia și a spus: „Atâta să ți se facă atunci când ți-e lumea mai dragă, domnule Marciniak! Atâta să fie!”.

Momentul când arbitrul Szymon Marciniak le arată jucătorilor distanța dintre contact și careul lui Inter (foto: captură Prima Sport)

GOLAZO.ro a titrat „Grădinescu, derapaj vulgar”, susținând că a fost vorba despre o reacție grosolană, cu conotații sexuale, a comentatorului. Astăzi, Dan Udrea, redactor-șef adjunct GOLAZO, dar și realizator de emisiuni la Prima Sport, deci coleg la această televiziune cu Emil Grădinescu, l-a sunat pe comentator pentru a dezbate pe acest subiect.

Emil, salut. Știi pentru ce te-am sunat.

Da, știu.

Aseară, în emisiune a părut că vrei să zici că regreți ce ai spus marți, la Inter - Barcelona.

Nu! Într-adevăr, am vrut să zic ceva, dar nu știam exact ce vreau să spun și am renunțat să mai zic, că nu știam ce va ieși. Dar acum, în dialogul cu tine, știu ce vreau să zic.

Ce?

Că nu a fost vorba în nici un caz despre vreun derapaj!

Ai citit comentariile oamenilor?

Dacă ne raportăm la comentariilor oamenilor, am intrat și eu pe pagina de Facebook a lui Tolontan și am găsit acolo multe comentarii în care spun că Tolo e cel care a nenorocit presa. E înjurat, etc. Au relevanță aceste comentarii?

Tu ce mesaje despre care crezi că sunt relevante ai primit după acea remarcă?

Multe mesaje pe care le-am primit mi-au transmis că am comentat extraordinar. Iar referitor la ce am spus despre Marciniak, soacră-mea m-a felicitat, mi-a zis că a fost excepțional, iar soția mea mi-a zis că s-a amuzat și că a râs foarte tare.

Emil Grădinescu, ironic: „Vai, m-au amendat preacuvioșii ziariști”

Părerea mea, pe care ți-am spus-o și ieri, e că n-a fost deloc în regulă.

Trebuie să mai spun ceva: îmi prezint scuze tuturor colegilor din presă, preacuvioșilor colegi din presă și tuturor urechilor sensibile pentru această glumă pe care am făcut-o.

Acum ești ironic?

Păi, am uitat și eu preț de câteva secunde că presa e o instituție de înaltă decență, moralitate și profesionalism!

Tu acum persiflezi presa, dar și tu faci parte din presă.

Da, și eu fac parte din presă. Mă simt cutremurat de ceea ce am zis. Hai, măi, Dane, să mai terminăm cu ipocrizia asta care există. Adică ziariștii caută să citească pe buzele unora cele mai odioase înjurături, pentru a le reda publicului, iar eu sunt pus la zid, dar nici măcar n-am folosit vreun cuvânt obscen. Nici măcar unul!

Dan Udrea către Emil Grădinescu: „O remarcă deplasată”

Remarca ta a fost deplasată.

Când am zis „atâta să ți se facă”, mă refeream la leafă, la salariul lui Marciniak. Nu îmi puneți vorbe în gură! În plus, suntem la fotbal, nu în biserică.

Și dacă suntem la fotbal, e OK să depășim anumite granițe? Presa o să te amendeze de fiecare dată când o să mai comiți derapaje.

Apropo de derapaj. Domnilor ziariști, există și sinonime pentru acest cuvânt. Uite, îmi permit o glumă, cine mai folosește doar derapaj pentru a-mi amenda pe viitor diferite replici, atâtica să i se facă. Căutați și alte sinonime, nu doar derapaj, derapaj, derapaj.

Derapare, alunecare, patinare, eventual acvaplanare, dar tu nu comentezi în ploaie.

Vezi, există soluții!

Comentariul general la adresa lui Marciniak admiți că a fost tendențios?

Da, aici așa e cum zici, recunosc. Dar a fost tendențios fiindcă, din punctul meu de vedere, a fost cu tentă pro-Inter pe întreaga durată a meciului. Am revăzut faza penalty-ului acordat lui Inter, e o reluare în care se vede că amândoi ating mingea în același timp. Apoi, acel fault la Yamal eu susțin că a fost în careu, nu în afară, cum l-au mutat domnii arbitri.

Și…

A fost o altă fază, în care Acerbi face 3 faulturi, nu unul, asupra lui Pedri, în suprafața de pedeapsă a lui Inter, Marciniak e cu spatele, iar VAR nu intervine. Alt penalty clar. Plus că la golul de 3-3 e fault asupra lui Gerard Martin comis de Dumfries. Sper ca replica aia a mea, către Marciniak, de la care s-a produs toată această discuție în mass-media din România, să fi ajuns și la Marciniak. Aș fi foarte mulțumit să aflu că a citit și el!

