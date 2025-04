FCSB - CFR Cluj 3-2. Mihai Stoica, președintele consiliului de administrație al campioanei, a fost sigur că echipa sa va câștiga acest duel.

Întrebat dacă ar fi semnat pentru un egal după primele 35 de minute, când CFR a controlat jocul, Mihai Stoica nici nu a vrut să audă.

FCSB - CFR. MM Stoica: „Sub nicio formă nu semnam pentru egal”

„Impresii bune acum după meci. Foarte bune. Sigur, a fost momentul acela în minutul 65, când Mihai Popescu a fost eliminat și am tremurat, dar nu foarte mult.

Mă gândeam că un avantaj de două goluri poate fi păstrat cu ușurință, având în vedere antecedentele noastre - meciul de la Salonic și acasă, cu Olympiacos. Eu zic că CFR n-a avut nicio ocazie.

După 35 de minute? Nu, nu aș fi semnat pentru un egal. Știam că va intra Octavian Popescu, chiar dacă lumea e dezamăgită că nu mai e același. Normal că nu mai e același. A fost puțin mai bun decât la meciul cu Craiova, când nu trebuia să joace.

Sub nicio formă nu semnam. Este adevărat că au fost mai prezenți în jumătatea noastră, decât am fost noi în jumătatea lor, dar nu au avut nicio ocazie. Nicio ocazie. Plus cinci cornere. Șutul lui Munteanu este unul frumos, dar nici la situații de gol nu-l pot încadra. Un șut respins de Târnovanu fără dificultate.

Că noi am marcat la prima oportunitate ivită, e foarte adevărat. Am condus la pauză cu șansă. Dup-aia, n-am avut absolut nicio emoție”, a declarat Mihai Stoica, la „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Gigi Becali era mulțumit cu 0-0

După meci, Gigi Becali, patronul FCSB, spusese că s-ar fi mulțumit cu un egal în fața principalei rivale la titlu.

„Nu mi-a fost frică, mi-a ajutat Dumnezeu, am dat 3 goluri. Mie îmi era teamă doar să nu pierd. Nu aveam cum să pierd. Nu era! Eu spun trăirile. Eu voiam la meciul acesta 0-0”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

