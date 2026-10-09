Adrian Mutu a vorbit, în podcastul GOLAZO.ro „Profu' de Sport”, despre momentul în care marele club Real Madrid a vrut să-l transfere.

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„Galacticii” l-au ofertat pe Mutu în 2007, când acesta activa la Fiorentina. La finalul acelui an, Adrian Mutu a câștigat două premii importante: „Cel mai bun jucător din Italia” și „Cel mai bun străin din Serie A”.

Vreau să te întreb despre un moment important: cel în care Real Madrid chiar te-a vrut.

Da.

Ți-a fost cumva teamă de nivelul de la Real Madrid?

Nu, n-a fost o teamă.

Sau a fost pur și simplu o socoteală financiară? Clubul te-a blocat dublându-ți salariul.

Exact. Să știi că eu am aflat cam târziu de oferta asta. Știam de ea la început și am zis că aș vrea. Îți dai seama, era ceva… Cum să nu vrei?

În 2007 s-a întâmplat, când tu erai în vârf de formă la Firenze.

Păi în 2007 eu am luat premiul de „Cel mai bun jucător din Italia” și pe cel de „Cel mai bun străin”. Adică eram printre cei mai buni din Italia, ieșisem chiar cel mai bun anul ăla.

Dacă spuneai mai devreme că, atunci când ai ajuns la Inter, îi aveai acolo pe Ronaldo, Baggio, Vieri, Recoba, Zamorano, în 2007 la Real Madrid erau Ronaldo, Raul, Van Nistelrooy, Higuain, Cassano. În lot mai erau Beckham, Robinho, Reyes.

Ar fi fost frumos să joc acolo… Sincer, eram într-o perioadă așa bună încât nu-mi ardea să plec. Adică voiam, îmi plăcea, dar eram… Și Fiorentina începuse să facă niște pași către titlu, adică eram acolo, în primele 4-5 locuri, și jucam cupe europene, adică aveam și expunere internațională. Plus că era și echipa națională a noastră.



Mi-ar fi plăcut, îți dai seama, nu mint. Cum să nu vrei la Real Madrid?! Nu știu care au fost tratativele, nu știu detalii. Dar știu că, în momentul ăla, Fiorentina într-adevăr mi-a reînnoit contractul, mi-a mărit salariul și n-am mai vorbit despre lucrul ăsta, pentru că mă simțeam și bine. Și, în 2008, am luat iar titlul de „Cel mai bun străin”. Deci era o perioadă foarte bună.

Erai în „prime”, cum se spune.

Da. Într-adevăr, ar fi fost bine pentru cartea mea de vizită să joc și la Real Madrid. Să joc, nu doar să trec pe acolo.

Mi s-a părut interesantă povestea și din perspectiva faptului că tu și Chivu, liderii generației voastre… Și el a fost, la un moment dat, în situația dacă merge sau nu la Real. El era la Roma și a preferat Inter.

Și bine a făcut!

143 de meciuri a disputat Adrian Mutu pentru Fiorentina în cele cinci sezoane petrecute la echipa din Serie A (2006-2011). A marcat 69 de goluri și a oferit 29 de pase decisive

Podcastul „Profu' de Sport”, episodul 1

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