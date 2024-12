Mihai Stoica (59 de ani), președintele Consiliului de Administrație FCSB, a dezvăluit că mijlocașul Malcom Edjouma (28 de ani) s-a accidentat și va indisponibil pentru partida cu Agricola Borcea, din Cupa României.

și va indisponibil pentru partida cu Agricola Borcea, din Cupa României. Agricola Borcea - FCSB este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 20:30

Pentru duelul din această seară, campioana României va deplasa un lot de jucători care nu au avut prea multe minute în actualul sezon.

Malcom Edjouma s-a accidentat

Mihai Stoica a anunțat că nici Malcom Edjouma nu va figura pe foaia de joc, din cauza unei accidentări de ultimă oră.

„Avem iar probleme, Edjouma s-a accidentat. Serios, n-o să joace! Are șanse să joace în ultimele două meciuri în acest an, cu Craiova în Cupa României și la Iași”, a dezvăluit MM, conform orangesport.ro.

Totodată, oficialul de la FCSB a menționat și jucătorii de bază din lotul campioanei, care nu vor face deplasarea pentru duelul din această seară.

„Târnovanu, Dawa, Olaru, Șut, Tănase, Bîrligea nu vor merge deloc, au fost liberi. Trebui să le dai o pauză... la momentul ăsta sunt surmenați”.

E de așteptat ca și Crețu, Radunovic și Dawa să lipsească, potrivit fanatik.ro.

FCSB îi are indisponibili din cauza unor accidentări pe: Alex Băluță, Mihai Lixandru, Luis Phelippe și Malcom Edjouma.

Mihai Stoica, „protest” înaintea meciului Agricola Borcea - FCSB

Managerul campioanei s-a declarat nemulțumit de faptul că va trebui să se deplaseze în comuna Borcea pentru a disputa partida din runda #2 a Cupei României.

Condițiile stadionului nu sunt cele mai bune, iar Mihai Stoica a criticat decizia FRF de a permite disputarea partidei în condiții pe care le consideră neadecvate.

„ Cum ai putea să tratezi competiția asta cu respect? OK, se permit chestiile astea, dar… Înțeleg, Cupa este competiția tuturor, însă nu e respect pentru o echipă când o duci să joace pe un teren care în mod normal nu se poate omologa pentru Liga 1. Noi suntem de Liga 1.

Nu-i normal să mergem acolo, și așa jucăm în Liga 1 la Cliceni, cum o fac și alții. Nu-i normal să mergi la Sibiu, să joci pe un teren impecabil, vestiare excepționale, la Sepsi, la Arad, nu mai vorbim de Craiova și Cluj, și apoi sunt unele stadioane care în mod normal nu ar trebui să fie omologate.

De ce să jucăm noi în competiția asta pe teren desfundat, cu gropi, cu o nocturnă chioară? Nu e normal! Nu e normal!

Era normal să vină să joace pe un teren omologat la Liga 1. Nu poți să ne trimiți să jucăm oriunde, nu e normal! Mi se pare normal că Rapid a jucat în deplasare în Giulești. Mi se pare corect și este semn de respect pentru jucători și pentru oamenii care investesc într-o echipă.

La noi nu e respect, chiar nu e. Știu, e frumos, rămâi în istoria unei comune că ai adus campioana României să joace acolo. Dar nu o să vină campioana. O să vină o selecționată a Academiei campioanei României”, a declarat Mihai Stoica, pentru Prima Sport.

Cum ar putea arăta primul „11” al FCSB la meciul cu Agricola Borcea:

Vlad – Kiki, Popescu, Chiricheș, Panțîru – Alhassan, Baeten, Toma – Ștefănescu, Miculescu, Popa.

Clasament Grupa B din Cupa României

Grupa B

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Metalul Buzău 2 4 2. FCSB 1 3 3. Petrolul 2 3 4. Universitatea Craiova 1 0 5. Dinamo 1 1 6. Agricola Borcea 1 0